Florencia, toma café pero se sorprende por el monto total: la cantidad que paga

En Florencia, un cliente toma café pero queda impactado por el total. Esto es lo que pagas en este bar de la ciudad.

La noticia se está extendiendo por Internet dejando a muchos boquiabiertos, mientras que no sorprende en absoluto a muchos otros consumidores que ya están acostumbrados a recibir novedades. Ingresos De este tipo.

Recibo de cafe

Después del suceso en Albania, donde un turista italiano cenó en un restaurante y el recibo te dejó boquiabierto, ahora volvemos a hablar contigo de los recibos relacionados con algunas empresas que ya existen en nuestro país. En los últimos años, la inflación ha provocado un aumento desproporcionado de los precios Precios Hay muchas empresas que también quisieron aprovechar esto cobrando de más algunos productos. Ahora es muy difícil salir a cenar, irse de vacaciones, ir de compras y muchas veces poder comprar un clásico café por la mañana antes de ir a trabajar.

Para algunos, especialmente los italianos, tomar café expreso en su bar favorito era un gesto cotidiano, mientras que hoy en día está en entredicho. Muchos usuarios se sorprenden al recibir un recibo de café comprado en una ciudad Florencia. La capital toscana se ha convertido para algunos en una ciudad cara, donde los precios de todo han subido y donde productos que antes eran fáciles de comprar se han vuelto realmente difíciles de comprar.

Esto es lo que dijo

¿Pero qué estaba escrito en este recibo? Un internauta publicó una foto de un recibo que describe el evento y dejó a muchos sin palabras. ¿Pero qué habría pasado exactamente? Este cliente pidió un sencillo café americano con él leche fria Vio llegar su hermoso café al bar de Florencia donde lo había pedido, acompañado de un recibo bastante especial.

De hecho, además del coste del café, al cliente se le cobrarán otros productos y servicios. ¿cualquier? Los relacionados específicamente con la adición de agua al café americano y a la leche fría. En particular, el coste adicional habría sido de 10 céntimos por el agua y 40 céntimos por la leche fría. Luego de publicado el recibo, hubo quienes consideraron válido el ejercicio de la abogacía. En este momento, algunos comerciantes están realmente cansados ​​de no cobrar más a los clientes. Demandante Cambios de producto. A menudo las peticiones son tan especiales que han entrado en el imaginario colectivo de muchos chistes y anécdotas divertidas. Menos aún para los propietarios de restaurantes que a menudo invierten mucho tiempo tratando de cumplir con los pedidos y luego no obtienen ningún beneficio. Entonces comenzaron a cobrar tarifas por productos y servicios. El recibo también ha provocado la ira de otros usuarios que temen tener que pagar ahora también por el oxígeno.