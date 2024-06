Fisker se declaró en quiebra

Capítulo 11 – Se sabía que Fisker no navegaba en aguas tranquilas económicamente. Hace apenas unos meses, la startup americana rebajó notablemente los precios de su SUV eléctrico Fisker del océano (en las fotos, aquí News), con la esperanza de animar a los clientes a comprar sus coches y poner algo de dinero en sus arcas ahora vacías. Pero ahora Fisker iza la bandera blanca y anuncia fallar, reportando activos estimados entre $500 millones y $1 mil millones y pasivos entre $100 y $500 millones. Con la declaración de quiebra (Capítulo 11) La empresa está protegida de los acreedores, mientras el tribunal estadounidense competente elabora un plan para pagarles.

Barreras del mercado En un comunicado, Fisker dijo: “Al igual que otras empresas de la industria de los vehículos eléctricos, nos hemos enfrentado a muchos problemas. Barreras del mercado y cuestiones macroeconómicas que han afectado nuestra capacidad para operar eficientemente. Así, tras evaluar las opciones de las que dispone la empresa, “hemos determinado que proceder con la venta de nuestros activos es el camino más viable para la empresa”. La startup confirmó que adoptará ante el tribunal de quiebras los procedimientos habituales para asegurar la continuación de sus operaciones reducidas, como el pago de sus deudas. empleadosMantener algunos programas para clientes y compensar a algunos proveedores. allá producción La línea Ocean, que ha estado inactiva desde marzo en la planta de Magna Steyr en Austria, se reanudará.

Fisker II falló – A principios de marzo parecía cercano un acuerdo con Nissan, que parecía dispuesta a invertir más de 400 millones en Fisker (escribimos sobre ello aquí), pero las cosas no salieron como esperaban los dirigentes de la empresa. Así, 8 años después de su fundación, Fisker Inc. Él cierra sus puertas: Fundado por Henrik Fisker – ex diseñador de automóviles de BMW y Aston Martin – y su esposa Geeta Gupta Fisker, con el objetivo de convertirse en el principal competidor de Tesla. Curiosamente, Henrik Fisker ya había intentado fundar su propia empresa, fundando Fisker Motors en 2007, que intentó brevemente entrar en el mercado de los grandes turismos híbridos con el Karma: se declaró en quiebra en noviembre de 2013.