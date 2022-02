Fiorentina – Atalanta: plantillas oficiales

Fiorentina Atalanta: Dónde verlo por TV

Transmisión de TV en vivo de El partido entre Fiorentina y Atalanta será retransmitido por DAZN y Sky Sports. La transmisión en vivo desde el Stade Franchi comenzará a las 12:30.

Como te lo recordamos El partido entre Fiorentina y Atalanta se verá en la transmisión en vivo En la última generación de Smart TV compatibles, y nuevamente a través de la aplicación DAZN, en todos los televisores conectados a TIMVISION BOX, a PlayStation 4/5 o consola Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) O un Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. También será posible seguir el desafío gracias a Servicio Sky Go. Está destinado a suscriptores de Sky y se puede ver en computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Partido en línea también en Now TV, registrándose en el sitio y comprando uno de los paquetes disponibles.