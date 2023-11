Finales ATP, Djokovic “vencí a un jugador increíble” – última hora

«Gané contra un oponente que jugó increíblemente, tenía mucho coraje y confianza en su capacidad para ganar. Había muchas expectativas para mí de ver si ganaría y terminaría el año como número uno en el ranking mundial. » Tengo un partido muy parecido, a veces siento que es como si estuviera jugando con un espejo. Es un hombre joven y le agradezco por dejarme ganar esta noche”, comentó Novak Djokovic en la entrevista posterior al partido sobre la victoria sobre Holger Röhn en su primera aparición en las Nitto ATP Finals en Turín.





«Realmente aprecio el apoyo que tengo en Italia. Siempre me siento como en casa en este hermoso país. Me emocioné mucho. Pido disculpas a los niños por destrozar sus raquetas, no estoy orgulloso de ello, pero sucede», añadió. . «A veces hay muchas emociones y mucha presión en el campo. Soy un hombre como todos los demás».





Finalmente, Djokovic dijo: «No quiero pensar demasiado en mi historia deportiva y los resultados que he logrado: la única fórmula para el éxito para mí es mirar hacia adelante y pensar en el próximo desafío. Me doy cuenta de que he tenido «Tengo mucho éxito y estoy en un gran momento de mi carrera, pero si quiero mantenerme al nivel de estos muchachos, tengo que trabajar más duro que ellos».



