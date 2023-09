Final Fantasy 7 Remake: el tercer juego estará relacionado con la película Advent Children

Tetsuya Nomura de Square Enix reveló el proyecto Remake de Final Fantasy 7 Terminará “conectado” con Final Fantasy 7 Adviento Infantil. Para aquellos que no lo saben, esta es una película con gráficos por computadora de 2005 que tiene lugar unos años después de los eventos del juego.

En declaraciones a The Guardian, Nomura-san Aseguró que los fanáticos de Advent Children no quedarán decepcionados, aunque es comprensible que no profundice más en el asunto, dado que estamos hablando de parte de la trama que seguirá al tercer juego de la serie Remake.

“Si juegas hasta el final, se acabó el juego. llamaras [ad Advent Children]»Así que no hay necesidad de preocuparse», dijo Nomura, aparentemente acompañando sus palabras con una «sonrisa conspirativa».