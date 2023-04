Final Fantasy 16, rompamos la lanza a favor de los que no saben hackear la movida

El productor Naoki Yoshida, mejor conocido por salvar Final Fantasy XIV después del desastroso lanzamiento, lo dejó muy claro: fantasía final 16 que eso un acto Porque la acción vende y una serie como Final Fantasy ya no puede con un nicho de mercado, por grande que sea, sino que debe dirigirse a un público masivo. Esta es una posición lógica, considerando que costos de desarrollo Desde los últimos episodios (para Final Fantasy XV se hablaba de un objetivo de ventas de 10 millones de copias), así que estamos del lado de lo imperativo, es decir, sin alternativas viables y no demasiado arriesgadas.

Habiendo dicho eso, nos gustaría distinguirnos del coro de esos nostálgicos burlones que hubieran amado Final Fantasy 16. JRPG Porque, incluso reconocer su solicitud es imposible de satisfacer para Square Enix, los entendemos bastante.

Mientras tanto, hay que decir que no es cierto que la serie Final Fantasy nunca haya tenido un punto de apoyo fijo, es decir, siempre ha cambiado de un capítulo a otro. Al menos durante los primeros nueve episodios, está muy apegado a la mecánica típica de JRPG; Naturalmente, con cambios de capítulo a capítulo, especialmente en los sistemas de combate, pero con la confirmación de la estructura del juego de vez en cuando, se amplía y revisa en función de la experiencia adquirida con los capítulos anteriores y la evolución del género y la tecnología. Luego llegaron Final Fantasy X, XII y XIII que, aunque introdujeron cambios más profundos, seguían siendo JRPG.

Por supuesto, Final Fantasy XV fue de naturaleza incierta, y el remake de Final Fantasy VII ciertamente se siente más acción que JRPG, pero un cierto olor a género aún mantiene a ambos. Con esto no queremos decir que con el capítulo dieciséis no debimos cambiar, sino que nos parece un poco ilógico pensar que convertir la saga JRPG más famosa de la historia en una obra pura, al menos aquí en el West, no tendría repercusiones o encontraría a todos de acuerdo.

También porque, perdónanos, hay dos puntos que nunca se toman en cuenta en la discusión: el primero es que si alguien ama los juegos de rol, quizás se enamoró del género precisamente de Final Fantasy, debe sentirse realmente culpable de sentir rencor en frente a él por tal Cambio? ¿Deberíamos realmente acusarlo de estar apegado al pasado cuando ama algo como nunca antes (el tipo todavía está vivo y bien, recordemos eso)?

El segundo punto es: realmente queremos parecer «frescos» ahora que hemos decidido casarnos con ese tipo de hombre. comercial ¿En el mercado, al menos en el segmento de mercado de jugadores incondicionales? Si fuera un JRPG estaría desactualizado, pero como ahora es acción, ¿es pura vanguardia? No se puede simplemente admitir que se ha hecho una elección que mira al dinero (repetimos: como debe ser para series similares), en lugar de sacar a relucir las categorías nuevas y viejas, que en este caso no existen, ¿realmente entran en algo? ?

Decir, cuando 2K Games decidió convertir la serie XCOM en acción, ¿los fanáticos de los originales se quejaron erróneamente? O, más simplemente, el amor por los juegos de estrategia por turnos, ¿se arrepintió de ver una serie de cosas famosas convertirse en algo que nunca habrían jugado? Otro ejemplo: si Nintendo y PlatinumGames anunciaran mañana que Bayonetta 4 será un match-3 (¿conoces Candy Crush?), los fanáticos deberían estar contentos con el nombre de la supuesta novedad, o tendrían derecho a quejarse porque los primeros tres capítulos fueron puro trabajo? ¿A alguien le gusta un juego de lucha de civilizaciones (aunque Gandhi vence a Napoleón… mmmm)?

Por supuesto que no queremos justificar Guerras ideológicas O extremos (también porque ese es el juego en este momento y también se ve bastante lindo), pero solo para invitarnos a pensar con más calma en las razones por las que aquellos que se sienten privados de algo que aman en honor al mercado.

