Final de la Conference League: Dónde verla por TV, en vivo y gratis

El partido Olympiacos-Fiorentina tendrá lugar el miércoles 29 de mayo a las 21 horas en el estadio Agia Sophia de Atenas. Es la final de la Conference League y la tercera Copa de Europa. Aquí es donde ver el partido en vivo, la alineación probable, quién arbitrará y algunas curiosidades.

Dónde ver la final de la liga de conferencias

Olympiacos – Fiorentina | Liga de conferencias fecha fósforo Dónde verlo por TV y en vivo 29/05/2024

21:00 Olympiacos-Fiorentina

(Final de la Liga de Conferencias) en DAZN, Deportes del cielo, ahora y tv8

Dónde puedes ver Olympiacos – Fiorentina en directo

Como ocurre con otras competiciones europeas, una final Liga de conferencias 2024 Habrá muchas opciones para ver en transmisión en vivo. Los derechos para este tipo de eventos se dividen entre cielo (Y por lo tanto también ahora) Y DAZNpero al ser uno de los dos equipos italianos, el partido también se retransmitirá gratis por TV8.

Cómo ver el Olympiacos vs Fiorentina en streaming ahora

Dado que Sky tiene los derechos de transmisión Final de la Liga de Conferencias 2024 Esto estará disponible Transmitido en la plataforma Now. Para poder ver el partido debes activar Pasa ahora deportes.

Cómo ver el partido Olympiacos vs Fiorentina retransmitido en directo por DAZN

Plataforma de transmisión DAZN Es un punto de referencia para los aficionados al deporte, por lo que es imperdible la cobertura en directo del partido decisivo del partido. Liga de conferencias. El partido estará disponible en vivo y bajo demanda si no puedes sintonizarlo en vivo. Para ver la final, deberás suscribirte al plan. Estándar DAZN o DAZN PLUS.

¿Cuál es el estadio definitivo? El partido final se disputará en el estadio. Santa Sofía en AtenasUn sistema moderno y avanzado que proporciona una capacidad de más de 30.000 asientos. Este estadio, además de albergarAEK Atenases conocido por su ambiente entusiasta que promete hacer del partido final un evento aún más especial.

Dónde ver la final de la Fiorentina por televisión

¿Prefieres TV en vivo en lugar de streaming? El partido será retransmitido por el canal. Deportes del cielo unoDisponible con suscripción Deportes del cielopero también Gratis en TV8. Veamos los costos de Sky en la tabla.

Estadísticas del partido Olympiacos y Fiorentina

allá florentino Llegar a esta final Liga de conferencias Para compensar la derrota del año pasado. engaño La segunda final consecutivaUn resultado que demuestra la solidez del proyecto Viola y la calidad del equipo. El equipo italiano mostró crecimiento y cohesión, cualidades cruciales para este desafío.

Por otra parte, elOlympiacós La eliminación sorprendió a muchosAston Villa (Uno de los equipos más interesantes de esta temporada. primera división) para llegar a la final. La selección griega demostró carácter y constancia, cualidades imprescindibles para competir ante una Fiorentina decidida.

¿Quién arbitrará la final de la liga de conferencias? Los portugueses serán los encargados de este importante partido Artur Soares DiasUn árbitro con amplia experiencia internacional. Sus compatriotas lo ayudarán. se eleva Y RibeiroMientras que el cuarto árbitro será el sueco Nyberg. Estarán presentes en el VAR martines Y Peligroso Desde Alemania, dispuestos a garantizar la máxima acierto en las decisiones.

Ambos equipos tienen una gran motivación y expectativas. allá florentino Intentarán imponer su estilo de juego desde los primeros minutos, mientras que el Olympiacos se apoyará en el entusiasmo de la afición y en la solidez defensiva para sorprender a su rival.

El foco principal estará en los duelos: velocidad. González Contra la dureza Papastathopouloscreatividad Buenaventura Contra la dureza camaraY su efectividad de cara a portería Al-Kaabi Contra la experiencia Terracciano.

Posible alineación del Olympiacos – Fiorentina

Para esta final, ambos entrenadores están preparando a sus equipos lo mejor que pueden. probablemente florentino Se centrará en una formación equilibrada A. 4-2-3-1 Con una fuerte defensa y un ataque capaz de causar daño en cualquier momento.

El Olympiacos responderá con 4-3-3 En una combinación de experiencia y frescura. Defensa liderada Papastathopoulos y creatividad Fortunis En el mediocampo, tendrán un papel clave para intentar contener los ataques de la Fiorentina y aprovechar las oportunidades en el contraataque.