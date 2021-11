Fidez introduce «inhumanidad». El ataque de Renzi al «dólar saudí» y la polémica con Meloni en Amazon Corriere.it

de Edición en línea

Presentación «local» del nuevo disco. Darse el gusto de «el ex primer ministro que completa el dictado de una dictadura que corta la cabeza a los homosexuales»

Ambiente de fiesta: Fidez presenta nuevo álbum el día del lanzamiento Inhumano Animada noche social, con Chiara Ferragni y algunos amigos, basada en luces navideñas, pandoro y botellas de champagne con la firma Lady Gaga. Por otro lado, la controversia sobre la pieza es sencilla y el propio Fedez se ríe de las «demandas en el horizonte» cuando anticipa los clips de «Un Giorno in Magistrale». En el visor, en primer lugar, Matteo Renzi, pero no solo. También está Georgia Meloni y la controversia de Amazon, además de la liga.

Y es precisamente la frase de Renzi – “Reacción Uno: Choque”, de un popular video del ex primer ministro en las redes sociales – para escuchar al comienzo de la canción “Un día en la Corte de Magistrados”: “No es verdad . Para ganar dinero tuve que aprender inglés ”. “No les gusta ponerse máscaras, las ponen directamente en sus bolsos”. Fides ya había atacado a Renzi en las redes sociales antes de eso, cuando el proyecto de ley Zhan fue abandonado en el Parlamento y el ex primer ministro estaba ausente: “Pero el El autoproclamado Renzi era un defensor de los derechos. ¿Es el mismo civil que hoy parece haber viajado a Arabia Saudí mientras abandonaba el proyecto de ley Zan? Para celebrar la libertad de expresión, ¿deberíamos organizar un doodle match con Kim Jong Un? ».

Despido de Amazon: El rapero ha sido criticado varias veces por no ser mencionado nunca, en sus ‘peleas’, empezando por las del proyecto de ley de Zan en el escenario de una fiesta del Día del Trabajo, las condiciones de quienes trabajan para la multinacional estadounidense (en Amazon). de la serie próximamente Vergnese). Fedez canta: «Tú enriqueces a Amazon, yo me hago rico». Ataca a Meloni, quien lo critica por este tema, pero celebra que «mi libro es el número uno en Amazon».

campo

«Fue una gran campaña», bromea Fides. Explica que la idea de promover el registro de esta manera, simulando «llevar al campo» con la esfera FedezElezioni2023 y carteles de tipo electoral, fue idea suya. En la noche de la presentación del disco, Chiara Ferragni reveló su canción favorita: «Sabor». Sin embargo, en casa, se aconseja a la esposa que no «lo ponga demasiado alto», porque en cualquier caso es la una de la madrugada. El ambiente, de hecho, es hogareño: la presentación se confió a una red social directa, y no a una rueda de prensa. Entre las otras canciones que se esperan en vivo, «La Cassa Spinge», de Crookers, Myss Keta y Dargen D’Amico (y un homenaje a Damiano de Maneskin). En la lista de reproducción: «Un giorno in magistrale», «Faith and Hope», «Stupido Stupido», «Vittoria» canción dedicada a su hija, «Mira lo que me obligas a hacer», «Vecchio» con Dargen D’Amico » Furry sale de Trouble «con Kara,» Nutti Brava «,» Otras madres «con Tanani.