Festival de la Canción de Eurovisión 2024, el cantante holandés Joost Klein descalificado. «Pronunció insultos sexuales».

Fuera, despedido. La sorpresa en el Festival de Eurovisión llega incluso antes de la final. El holandés Joost Klein no subirá al escenarioAsí lo decidió la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras una agitada noche de investigaciones. No es un problema menor porque – revelaron los organizadores – «La policía sueca investiga una denuncia presentada por un miembro del equipo de producción Después de un incidente se produjo su actuación en semifinales el jueves por la noche. Mientras el proceso judicial siga su curso, no será procedente que continúe participando en el concurso”.