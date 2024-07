Ferrari: Proyecto 677 sin los «límites» SF-24

El último mes y medio ha sido el período más difícil de la temporada 2024 para Ferrari, un año que comenzó con excelentes intenciones de relanzamiento, después de un 2023 desastroso, pero que vio… El rendimiento del SF-24 decae progresivamente, pasando de la segunda potencia a la cuarta potencia.. Han llegado mejoras al coche de Maranello, pero en dosis más pequeñas que las de sus rivales, como McLaren y Mercedes, que en cambio han logrado avances significativos. Las primeras actualizaciones en España hicieron que los pilotos perdieran el rumbo, lo que hizo que el perfil técnico del SF-24 2.0 fuera decepcionante.. En Hungría, Ferrari espera progresar, aunque no se haga ninguna corrección para eliminar el molesto rebote, pero sólo las características técnicas del circuito húngaro pueden ayudar significativamente al equipo de Maranello. Un período negativo coincidió con la dimisión del director técnico de la Scuderia, Enrico Cardel, pero las dos cuestiones (desarrollo y personal) no están directamente relacionadas.

Novedades de Ferrari: correcciones mecánicas aerodinámicas en Bélgica tras las vacaciones de verano

En Budapest será necesario poder disponer de una instalación mecánica que pueda colocar la plataforma mecánica neumática en la ventana derecha con la parte inferior de las últimas especificaciones. Ahora parece que la verdadera limitación del SF-24 es la incapacidad de generar una carga estable en la plataforma.se vuelven muy sensibles a factores directos, como picos de carga, y/o indirectos, como caídas de conexión que provocan molestos saltos. Actualmente se está preparando un paquete aerodinámico adicional que busca una mejor distribución de la carga útil para el Gran Premio de Singapur.. Ferrari ya ha llegado a un avanzado estado de desarrollo en esta materia, y sobre todo, en Maranello creen que corregir el objetivo, y por tanto la temporada, aún es posible. Y es precisamente por eso que, una vez que lo encuentras «algo importante»Se hará todo lo posible para anticiparse, pero el tiempo y los recursos económicos son los límites que hay que respetar. “Entendemos los problemas que surgieron con el último paquete. Sabemos cuál es la dirección correcta, pero ahora necesitamos tiempo en el túnel y en casa para ordenar el paquete y asegurarnos de que nos brinde rendimiento, y no los problemas que causó. a nosotros.» – De hecho, Carlos Sainz ha declarado el final de la decepcionante etapa británica.





El español no ha centrado su atención en el apartado mecánico Actualmente se está preparando en Maranello un paso evolutivo del spa en términos de mecánica, que como de costumbre no se anunciará como una actualización en la lista de actualizaciones de FIA ​​Classic. Nada milagroso, sino simplemente necesario para intentar reiniciar el desarrollo de automóviles centrando las próximas innovaciones aerodinámicas en el puro rendimiento. Las futuras actualizaciones, además de la carrera contra el tiempo, también tendrán que abordar el límite presupuestario. Con las actualizaciones de Imola y España, han destinado alrededor del 50% de sus recursos estacionales a Maranello, en línea con lo esperado. El “error” en las actualizaciones de Barcelona no deja lugar a más errores en el desarrollo futuro desde el punto de vista financiero, con la esperanza de poder seguir mejorando el SF-24 de aquí al otoño.

Las restricciones del SF-24 determinarán las selecciones del Proyecto 677

El «asiento vacante» de Cardell está casi ocupado por el director del equipo Vasseur. El francés dirigirá a los Little Horse Men en un momento crucial también en relación con el Proyecto 677. Aquel cuyo marco conocemos ahora se está definiendo. El departamento técnico, junto con Tondi y Montecchi, se encargará de coordinar los distintos departamentos de desarrollo y determinar las áreas en las que se invertirá el capital para la próxima temporada. En el túnel, la versión “primitiva” del Proyecto 677 utiliza un mecanismo de barra de remolque delanteracambiando el estilo que ahora parece darse por sentado. La parte trasera del coche de 2025 aún está en evaluación, que es mucho más caro de referenciar en el diagrama, debido a los mayores parámetros y elementos que serán revisados, como la caja de cambios y el diferencial. Dado el problema del límite presupuestario, es muy probable que Ferrari se quede con una barra de remolque trasera.

La alineación, al menos en la parte delantera, con las plataformas mecánicas de McLaren y Red Bull, que ahora han absorbido la comprensión y el rendimiento de la lejana temporada 2022, es uno de esos grandes desafíos que Maranello se ha planteado acometer durante el último año de este reglamento. El coche de 2025, el último de esta generación de normativa, podría ser el coche rojo que más se diferencia mecánicamente de sus antecesores.. A nivel aerodinámico, Ferrari demostró la capacidad de interactuar y diseñar estilo, que todavía está ausente en el frente mecánico. Desde este punto de vista, la entrada de Loic Serra (ex-Mercedes) en octubre ayudará a ampliar la visión en una división que siempre se ha centrado mucho en el conocimiento previo y no en una mayor agresividad en las elecciones.