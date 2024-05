Ferrari Leclerc logra la pole en el GP de Mónaco en Montecarlo – F1

Charles Leclerc consiguió el primer puesto en el Gran Premio de Mónaco, octava prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1, finalizando la clasificación por delante del piloto de McLaren Oscar Piastri y del otro Ferrari de Carlos Sainz, que finalizó tercero. El rojo Max Verstappen es sexto.

«Fue agradable, la sensación después de una buena vuelta de clasificación aquí siempre es muy especial, así que estoy muy feliz, pero la clasificación no lo es todo, aunque ayuda mucho en la carrera, así que mañana tendremos que poner todo en orden». afirmó Charles Leclerc, primer puesto en el Gran Premio de Mónaco, el 24º de su carrera y el tercero en Montecarlo. «Necesito hacer una buena salida mañana y si lo consigo, espero que Carlos me siga y me acompañe delante de todos – continuó Mónaco -. Si somos dos delante podemos controlar la carrera y el objetivo es un gran resultado.» Sainz acabó tercero en la clasificación con el otro Ferrari y partirá desde la segunda fila detrás de su compañero, Oscar Piastri, que estará con McLaren.

Este es el resultado del segundo trimestre del Gran Premio de Mónaco: El mejor tiempo de Norris por delante de Verstappen y Piastri. Leclerc IV. Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll y Magnussen quedaron eliminados.

Russell fue el más rápido en la Q1 seguido de Piastri, Hamilton, Sainz, Leclerc, Albon y Verstappen. Los excluidos son Alonso, Sargent, Pérez, Bottas y Cho.

