Ferrari, claro: «Entendemos los problemas del SF-23» | FP – Fórmula 1

Ferrari busca la manera de llegar a Red Bull

Continúan los análisis internos ferrari. La Scuderia de Maranello aprovechó la semana para trabajar en un SF-23 que superó las expectativas en Miami, luchando con neumáticos medios y duros, y con ambos pilotos.

En Florida vuelve el rojo cuarta fuerzapor detrás de Aston Martin y Mercedes, y toda la esencia está en el ritmo de carrera y el deterioro de los neumáticos, los problemas conexos que no supieron solucionar en Maranello, aunque son conscientes de que han construido un coche con el depósito vacío que se expresa a niveles muy similares a los de Red Bull.

Palabras claras

Ingeniero jefe de rendimiento de Ferrari Jock Claro Intenta explicar las dificultades del SF-23:Entendemos muy bien dónde están los problemas.Se trata de medirlo. En cierto sentido, podemos decir que hemos notado algunas diferenciasEstas son las palabras que mencionó. automovilismo. «Es posible que aún no entendamos cómo se manifiestan estas diferencias. Ese es el proceso que estamos teniendo en este momento, para determinar qué podemos hacer o qué podemos cambiar en términos de interés, para recuperar el ritmo de carrera.«.

¿Rendirse el sábado?

«¿Deberíamos caer en los playoffs? Es muy difícil tragar una pastilla, porque las carreras a menudo se llevan a cabo en la clasificación. Por lo tanto, no podemos perder de vista el sábado, pero definitivamente debemos entender cómo conseguir el ritmo de la carrera, donde Red Bull es tan rápido, especialmente en las rectas y con la apertura del DRS. Y luego el conductor no tiene que usar mucha habilidad para pasar de una esquina a la siguiente lo más rápido posible. Esta también es claramente un área en la que Red Bull es fuerte: tenemos que quitarnos el sombrero y decir que están haciendo algo muy inteligente. El automóvil se desempeña muy bien en una distancia entre ejes. También podemos deducir que Para ello, ceden algo de velocidad en la clasificación. Por eso podemos competir con ellos, porque no son los mejores los sábados.«.