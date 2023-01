Ferrari choca medio millón de euros y se da a la fuga | la [VIDEO] es surrealista

Manejar bien tu superdeportivo será un talismán para los propietarios, sobre todo si se trata de un Ferrari, coches que la propia marca se preocupa tanto que tiene una lista de clientes no deseados. Mira esas cosas.

Mejor no hacer nada entonces No te sientes capazergo, si no sabes cómo conducir un superdeportivo o de todos modos no te sientes lo suficientemente en forma para conducir uno en la carretera en ese momento, es mejor evitar conducir. Este propietario aún por identificar prefirió ir en contra de esta simple regla pagando un precio muy alto, incluso si al final fue su hermoso y costoso automóvil el que pagó el precio.

no es un problema

¿Cuántas personas que conducen un superdeportivo saben realmente dónde poner las manos detrás del volante? A juzgar por la gran cantidad de accidentes de tráfico con los que nos enfrentamos todos los días, la respuesta es Nos parece «poco» Y desafortunadamente, incluso cuando nadie sale herido gracias a las excelentes medidas de seguridad instaladas en este tipo de vehículos, sucede que es el propio vehículo el que ciertamente paga un alto precio, incluso la destrucción total.

Los accidentes de superdeportivos suelen aparecer en las noticias cuando personalidades importantes como futbolistas, actores y empresarios están involucrados. Por ejemplo, todos recordamos cómo Rowan Atkinson, también conocido como Mister Bean, destruyó su muy raro McLaren F1 en un accidente que casi le cuesta algo más. El número de hoy no tendrá un protagonista principal… pero el protagonista sobre ruedas sí Muy famoso e ilustreCréelo.

sueño prohibido

Para muchos de nosotros, un auto como el de la foto es solo un sueño imposible: hablemos de lo extraordinario Ferrari SF90 Stradaleun coche tan bonito y caro que la casa seguro que no se lo vende a nadie sino solo a los que no entran en la típica lista negra de imprescindibles de la marca Maranello en este caso concreto Es mejor elegir al cliente. Para personalizar el potente coche italiano.

Con un motor de combustión interna de ocho cilindros y 780 caballos de fuerza, el SF90 Definitivamente no es un coche para todo el mundo. Ya que hablamos de un coche de carreras capaz de alcanzar los 340 kilómetros por hora, esto representa el último desarrollo tecnológico que Maranello ha estudiado para sus berlinettas deportivas. Sin embargo, el coche cuesta más de 425.000 euros, lo que ciertamente no lo hace asequible para los primeros incautos. Al menos en teoría.

cinco a la vez

El accidente ocurrió en Birminghamciudad situada en el centro de Inglaterra y famosa por albergar la premiada serie de televisión pobre disfraz. Según los bomberos locales que respondieron a la llamada, la dinámica del accidente es realmente ridícula también porque el dueño no se quedó para ser identificado. Prefería regalar su costoso auto antes que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho.

como se vio en el video capturado Completamente al azar de un residente de Hagley Road, el barrio residencial donde ocurrió el accidente, el automóvil parece caer sin ningún control de masa, a gran velocidad, chocando contra cinco automóviles estacionados al costado de la carretera con toda su fuerza. Un hombre de mediana edad con un vestido de verano y pantalones marrones se baja del auto que provocó el accidente y se aleja de la escena.

Increíblemente, a pesar del video y a pesar del accidente que tuvo lugar en mayo de 2022, la persona responsable que, según los oficiales, causó daños por £ 507,000 contando la destrucción del superdeportivo. aun no ha sido contactado Para responder a los hechos, para dar su propia versión de lo sucedido. Increíble pero cierto, incluso los propietarios de superdeportivos a veces ni siquiera saben cómo conducirlos accidentalmente.