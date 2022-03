Ferrari 296 GTB con motor híbrido V6 abre una nueva era – Pruebas y noticias

El Ferrari 296 GTB escribe, lee la emoción. La emoción de un chillido interminable, el del nuevo motor V6. Motor sin precedentes arranca en silencio gracias al coche híbrido y luego se convierte en frenesí, y en el primer coche. El nombre ya lo tiene todo: cilindrada, 2992 cc, y el número de cilindros, seis.

Ansa Motors probó durante mucho tiempo el Ferrari 296 GTB en la carretera entre Sevilla y Huelva, y en el Ascito Fiorano de Monteblanco en el corazón de Andalucía.

Las promesas de la nueva berlinetta pony no traicionan las expectativas: el nuevo híbrido enchufable, por primera vez para un V6 en una carretera de Ferrari, se siente como si no lo hubiéramos imaginado. El nuevo motor de combustión interna de 663 hp está rodeado por una unidad eléctrica de 167 hp respaldada por una batería de 7,45 kWh, lo que eleva la potencia total a 830 hp.

Innovaciones técnicas rodeadas de estilo. El grupo de diseño liderado por Flavio Manzoni desarrolló un coche pequeño y ágil, con guiños a los grandes GT del pasado –los guardabarros, por ejemplo, son un homenaje a la histórica 250 Le Mans– y soluciones realmente innovadoras, como la parrilla delantera. manijas, ocultas en la parte inferior de los faros delanteros, y un alerón activo que literalmente desaparece cuando no se necesita. La frente tiene un volumen compacto y ahusado. Los kits visuales están inspirados en la distintiva forma de lágrima de los faros del pasado, que se completan aquí con las tomas de aire de los frenos. El aspecto de boca única en primer plano se explica por la descomposición, con una forma oscilante correspondiente a los radiadores. En la parte central se ha obtenido un alerón de suspensión inspirado en la Fórmula 1, y la parte trasera está presidida por un único escape central, que complementa el perfil base de la estructura central del paragolpes que se expande hacia arriba hasta llegar a los grupos visuales. El alerón activo encuentra refugio en la bahía de entrega de las luces traseras: un truco para combinar el rendimiento aerodinámico sin comprometer las formas.

La mirada y la emoción: dos factores típicos de Ferrari, que con su 296 GTB alcanza alturas inexploradas. Los interiores, según la tradición, están consagrados a la «limpieza formal».

La cabina se desarrolla en torno a la interfaz digital completa que se ofrece en el SF90 Stradale, pero con un aspecto más refinado. La cómoda interfaz es completamente digital. El volante combina comandos básicos, lo que le permite mantener las manos firmes en cada momento de la conducción.

Presionamos el botón de inicio, e inesperadamente, en un Ferrari, somos silenciados. Sin embargo, el motor está funcionando. Sí, porque el motor eléctrico nos escolta desde el aparcamiento hasta la carretera con un silbido que impresiona mucho cuando el escudo que porta Cavallino está a los lados.

Una vez en el cinturón de asfalto, una ligera despresurización del acelerador es suficiente para que el V6 se presente con un rugido completamente nuevo e inquebrantable. Ha habido una gran expectativa por este nuevo motor, que finalmente fue revelado. Y en Ferrari, están comprensiblemente orgullosos del resultado. Más pequeño que sus predecesores, con los cilindros colocados a 120 grados para dejar espacio para el turbo, está colocado en el centro y más bajo. El resultado es que en un coche de este tamaño -4565 mm de largo x 1958 mm de ancho x 1187 mm de alto- el centro de gravedad desciende drásticamente, haciéndolo más ágil.

En terreno mixto andaluz, el 296 GTB es bastante fácil y, gracias a las diferentes posiciones del acelerador, es capaz de acompañar y corregir cualquier bache durante la conducción.

Desde eDrive, que permite una conducción puramente eléctrica hasta 25 km/h y una velocidad máxima de 135 km/h, hasta Hybrid, donde se mejora la eficiencia del sistema y la lógica de control decide si encender o apagar el motor térmico, hasta Performance. – con el motor de combustión interna siempre en marcha, lo que garantiza la plena disponibilidad de potencia y la máxima cualificación, lo que favorece el máximo rendimiento conservando la carga de la batería. A pesar de la fuerza casi inagotable, es fácil ganar confianza, y siempre atreverse un poco más, kilómetro tras kilómetro. Quienes trabajaron en el desarrollo del automóvil nos han hablado del doble espíritu de este Ferrari: si bien siempre es divertido, es fácil de conducir en la vida cotidiana, pero listo para dar una sensación a quienes buscan el máximo rendimiento. Y es muy, muy, así: la filosofía típica de Maranello «diversión de conducir» sigue siendo un punto de referencia.

En la pista, probamos el 296 GTB en el Assetto Fiorano de mayor rendimiento: aligerado en unos 30 kg, con soluciones aerodinámicas más extremas, como el alerón delantero, un mayor uso de carbono y resortes de aleación ultraligera, está completamente expuesto en el circuito. , con su cuero sin cambios. . El Monteblanco, con su doble recta, larga y algunas curvas rápidas, nos permite llevar la berlinetta al límite, incluso sin llegar a ella. Con el acelerador completamente abierto, el V6 desata un grito operístico de hasta 8500 rpm. Pero al tomar una curva, nos advirtieron los técnicos, se reveló la cifra completa del 296 GTB. Gracias al nuevo sistema ABS, que mejora la distribución de la frenada, es posible tirar más de la frenada, casi a tope, ganar contraataques y salir de la curva con mayor velocidad y serenidad, con el V6 inmediatamente listo para retomar la cadencia. El centro de gravedad bajo, las dimensiones compactas y la aerodinámica extrema, aunque disimuladas por las líneas completamente innovadoras desarrolladas por el grupo liderado por Flavio Manzoni, permiten trayectorias insuperables y una sensación de control total del automóvil.

El precio de lista sigue siendo como un sueño: parte de 269 mil euros, 302 mil para Ascito Fiorano. Pero las emociones no tienen precio.