Fernández bautiza los géneros con ambigüedad

Resumen de respuestas (descargable) aquí) del Decano del Departamento para la Doctrina de la Fe a unas preguntas formuladas el 14 de julio de este año por el Obispo de Santo Amaro (Brasil), Mons. José Negri es una prueba más de su deseo de seguir su propio camino, que lamentablemente no coincide con el de la Iglesia católica. En esencia, para el cardenal Fernández, con la aprobación del Papa, no habría ningún problema en bautizar a personas transgénero o gays que convivan, ni en permitirles ser padrinos o testigos en una boda. La única precaución es no «provocar escándalo público o confusión entre los creyentes».





La respuesta firmada por el Papa el 31 de octubre de 2023, escrito en simples hojas de papel blancas sin título y sin informar el texto de Mons. Negros, hazlo El golpea Una de las respuestas más obvias es si consideramos la doctrina de la Iglesia y el derecho canónico. Es decir, el bautismo sólo puede darse a un adulto si está debidamente preparado para la profesión de fe y de vida moral. Se llama «Catecumenado» y no es un curso de formación que otorga un diploma si se asisten a dos tercios de las lecciones, sino un camino serio en el que se acompaña a la persona hasta alcanzar la disposición a cooperar con la gracia. que él recibirá. Por tanto, es un hecho establecido que donde no hay voluntad de separarse de la vida de pecado, el bautismo debe posponerse.





La otra pregunta se refiere al papel del padrino o madrina.. La lata. 874 – La cláusula 1 explica claramente los requisitos que debe poseer: “Debe ser católico, haber recibido la Confirmación y la Santísima Eucaristía y vivir una vida coherente con la fe y el papel que desempeña”. No hay necesidad de más comentarios. Sin embargo, el testigo de la boda es diferente y puede que ni siquiera sea católico per se: de hecho, su deber es simplemente presenciar el intercambio de votos matrimoniales entre los novios.





Luego está la respuesta ambigua a la cuarta pregunta.. Monseñor Negri se preguntó si “es posible que dos personas con sentimientos similares aparezcan como padres de un niño que debe ser bautizado, adoptado u obtenido de otras formas como un vientre alquilado”. La respuesta parece fuera de lugar: “Para que un niño sea bautizado, debe haber una fuerte esperanza de ser educado en la religión católica”. Pero lo importante no es si un niño confiado a dos parejas del mismo sexo que conviven puede ser bautizado, sino si aquellos que no son padres pueden aparecer como tales. Y la respuesta sólo puede ser negativa, porque la realidad es la realidad: sólo la persona que tiene probabilidades de serlo puede aparecer como padre; Pero está claro que al menos uno de ellos, si no ambos, no son los padres del niño que va a ser bautizado.





La reciente respuesta del Decano del Departamento de Doctrina de la Fe plantea más de una duda sobre su sinceridad intelectual (Porque no todos estábamos convencidos de su catolicismo). En esta respuesta hay en realidad un aspecto acuoso que explica por qué los obispos se levantaron y exigieron la destitución inmediata de Fernández por su aparente incapacidad para el cargo de gobernador de las FDF: No hay nadie a quien citar francescom adicional Que no haya sido distorsionado en su contenido y torcido para sustentar una tesis incorrecta previamente establecida.





En primer lugar, la respuesta se abre así.«Las siguientes respuestas esencialmente repiten el contenido básico de lo que este departamento ha declarado anteriormente sobre este tema en el pasado». Se esperaría una referencia a cualquier comentario, respuesta, aviso, regla, mensaje o instrucción de la congregación sobre este tema. ¿En cambio? En cambio Fernández señala uno Memorando confidencial sobre algunas de las cuestiones legales inherentes al transgenerismo El 21 de diciembre de 2018, S.ub secreto papal. Se trata, pues, de un memorando confidencial, cuyo contenido se desconoce y con el que Fernández dice estar de acuerdo “en esencia”, sin molestarse en incluir una cita. Esto debería ser prueba de la supuesta continuidad.





Sólo para guardar silencio sobre la respuesta, esta vez pública, dada por el mismo Fondo de Desarrollo de la Ciudad en 2015.que no se puede encontrar en el sitio web de la empresa, pero se cita en una presentación yo reporté Fechado el 1 de septiembre de 2015 por el obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy, quien felizmente lo recordó a su memoria. Noticias del sitio web de Al-Hayat. El obispo reveló el caso de una mujer transgénero que pidió ser “padrino” de su sobrino. La CDF dio una respuesta totalmente opuesta a la de Fernández: “Al respecto, les comunico la imposibilidad de su aceptación. El comportamiento transgénero en sí mismo revela públicamente una actitud que entra en conflicto con la necesidad moral de resolver el problema de la propia identidad de género de acuerdo con la verdad del propio género. Por lo tanto, esta persona claramente no tiene los requisitos para vivir una vida de acuerdo con la fe y el rol de padrino (CIC, Canon 874 §1.3), y por lo tanto no puede ser aceptado en el rol de padrino o padrino.





Volvamos al memo secreto.. Según nuestras fuentes, el asunto en realidad se refería a la posibilidad de que un niño con “padres” del mismo sexo recibiera el bautismo. Se recordaron principios claros, a saber, la necesidad de garantizar que exista “una garantía de que el niño, una vez bautizado, recibirá la educación católica requerida por el sacramento” y “una esperanza fundada de que el bautismo dé frutos”, se recordó. y le explicó aInstrucciones sobre el bautismo infantil. Para el año 1980, en el n. 30. Los mismos criterios existen también en Respuesta Fechado el 13 de julio de 1970 por el cardenal Franjo Sibir (cf. Notificaciones, febrero de 1971 (61), pág. 64-73). Otros textos de la CDF que Tucho olvidó.





La amnesia de Tocho no termina ahí. Como pretexto se utiliza la afirmación de que el bautismo puede aceptarse incluso en ausencia de arrepentimiento por los pecados. Suma teológica (III, q. 69, a. 9), que tiene tanto que ver con comer col como merienda; De hecho, en su tratado Santo Tomás no se pregunta si se puede dar el bautismo a un pecador impenitente, sino sólo si las pretensiones (falta de fe, desprecio del sacramento, inobservancia del ritual, no culto, es decir, separación del Iglesia, pecado) impide el efecto del bautismo. En cambio, el gobernador se olvida de informar el único texto relevante, que es el art. 4 de pregunta 68, donde Tomás explica que si por pecador entendemos a alguien que tiene “la voluntad de pecar” y “la intención de seguir pecando (…) entonces no se le debe conceder el sacramento del bautismo”. Tomás también señaló que “una persona nunca debe estar dispuesta a la gracia por la impresión de carácter bautismal mientras muestre la voluntad de pecar” (Ad 3).





Pero Santo Tomás no es el único al que le han quitado el cuello.. Ni siquiera Sant’Agostino corrió mejor suerte. Texto citado (Una carta a los creyentes de la Iglesia de Cesarea,2, ver aquí) simplemente afirma que la personalidad impresa por el bautismo sigue siendo la personalidad de las SS. La Trinidad, aunque quienes la aceptan adhieran al cisma donatista. De ninguna manera está diciendo que el bautismo deba darse a aquellos que no quieren seguir las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia.





El acto de violencia flagrante y dramático más reciente involucró las enseñanzas de San Juan Pablo II. Tucho recorta seis palabras de una palabra carta De fecha 22 de marzo de 1996, dirigida a la cédula. William Baum y participantes en la sesión anual del foro interno organizado por el Arrepentimiento Apostólico. Según Fernández, en esa carta el Papa nos instará a contentarnos con la “propuesta de enmienda” que “no aparece íntegramente en el penitente”. En cambio, el texto dice justo lo contrario: requiere “una decisión seria de no volver a cometer [peccati] en el futuro”, sin el cual “en verdad no habría arrepentimiento”; habla de “propósito La enmienda es fuerte y generosa»; y sólo entonces precisa que «en la sinceridad de la intención de no pecar más» todavía puede surgir el miedo a nuevos fracasos, lo que «no menoscaba la solidez de la intención, cuando la voluntad está unida con este miedo, apoyados en la oración”, hacer lo posible para evitar los sentimientos de culpa. Todo lo contrario de lo que afirma Fernández.





Quien no duda Sacar textos de contexto y utilizarlos para revertir la doctrina católica. Lástima.