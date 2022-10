Feria de octubre anunciada con fecha y hora – Nerd4.life

Capcom anunció el modelo . Galería de Resident Evil El cual será transmitido en unos días. Marque la fecha en su calendario: la cita está fijada para 00:00 del viernes 21 de octubre (Es decir, a la medianoche entre las 20 y las 21). Como era de esperar, los héroes del evento serán Remake de Resident Evil 4 Y el Edición Dorada de Resident Evil Village. Resident Evil Village Edición Dorada.

El anuncio se produjo a través de un tweet de la cuenta oficial de la serie invitándolos a participar en el evento, transmitido en vivo en el canal oficial de Resident Evil Twitch, en esta es la dirección.

Para la ocasión, es razonable esperar novedades de Resident Evil 4 Remake, el remake del cuarto capítulo para PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S y One, con la esperanza de ver el juego en pleno desarrollo: video de juego físico. También hay hueco para Resident Evil Village Gold Edition, que incluye un modo en tercera persona y la esperada expansión Shadows of Rose, que marcará el final de la saga Winters.

En el breve avance adjunto a la publicación del tweet anterior, Capcom afirma que también estará allí. «más» Además de las dos direcciones antes mencionadas. No sabemos qué tiene reservado la compañía japonesa para los fans, pero no se descartan nuevas colaboraciones cruzadas, como las ya vistas en el pasado con Monster Hunter, Dead by Daylight y Rainbow Six Siege, para eventos con temática de Halloween. dado que las vacaciones están cada vez más cerca. Veremos.

Esta semana promete estar bajo el estandarte de Made in Japan Horror: mañana Konami revelará el futuro de la serie Silent Hill a través de un evento en vivo dedicado.