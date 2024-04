Felipe González: «Nicolás Maduro será reelegido en Venezuela»

El ex presidente del Gobierno español cree que el presidente Maduro «no permitirá la participación de candidatos que puedan poner en peligro su elección». Argentina, “Miley puede estar 'loca' pero no es 'tonta'”. La amnistía en España es “inapropiada” e “inconstitucional”

MADRID – Venezuela no será testigo de una elección presidencial en la que Nicolás Maduro no gane. No podrán participar candidatos que puedan poner en peligro su reelección”. Así lo confirmó Felipe González, quien gobernó España de 1982 a 1996, en respuesta a una pregunta de nuestro periódico, durante un encuentro con la prensa organizado por el “ Círculo de Corresponsales Extranjeros”.

Agregó que en última instancia no existe una voluntad coordinada para resolver el problema a nivel internacional.

Luego, el ex Primer Ministro se inspiró en nuestra pregunta para «recorrer» la esfera política en América Latina. América Latina es una realidad que conoce profundamente y sigue con gran interés.

-El argentino -como comentó, por ejemplo- representa un caso especial. Miley puede estar «loca» pero no es «estúpida» en absoluto. Sabremos en los próximos meses qué dirección tomarán las cosas. Su elección marcó una ruptura institucional. El país atraviesa un período difícil. Miley ha creado un ambiente lleno de altas expectativas.

Señaló que el gobierno formado por Miley «es un gobierno alternativo al que dirigió el país en los últimos veinte años», con excepción del período de Mauricio Macri, cuya presidencia fue decepcionante.

El ex Primer Ministro consideró que el gobierno de Cristina Kirchner no fue exitoso y comentó que en el gobierno encabezado por Alberto Fernández, Kirchner siempre estuvo al mando tras bastidores.

– Argentina es un país hermoso – declaró y luego destacó que, a lo largo de más de 70 u 80 años, “se han alternado momentos de recuperación con otros de profunda decadencia”. «Cada vez cae a niveles muy bajos y luego se recupera».

En cuanto a la visita de Miley a España, no dudó en calificarla de «irrelevante». Destacó que no tendría ninguna repercusión política.

En cuanto a Nicaragua y Ecuador, considera “preocupante” y “repugnante” la posición de la familia Ortega, mientras que Daniel Noboa hizo un gesto “inusual”. Era seguro que no se podía asaltar una embajada; «No se puede violar el derecho internacional sin importar el motivo».

Una mirada a la política nacional.

El expresidente Felipe González acompaña sus discursos con anécdotas a veces interesantes y otras divertidas. Tiene mucho que decir. Por otra parte, fue y sigue siendo, durante más de medio siglo, el protagonista de la vida política española contemporánea. Junto a Adolfo Suárez lideró la «transición» del país hacia la democracia tras la muerte del dictador. Desde principios de los años 80 hasta finales de los 90, gobernó una España hambrienta de realización social y crecimiento económico.

Durante la reunión organizada por el Círculo de Corresponsales Extranjeros, volvió a criticar el proyecto de amnistía. Esto se considera “inapropiado” e “inconstitucional”. En su opinión, representa una «broma» al ordenamiento jurídico, ya que quien lo escribió -en referencia a Carles Puigdemont- «estaba pensando en sí mismo y en sus propios intereses».

– Una vez aprobada la ley – dijo convencido – Puigdemont, que se beneficiará de ella, hará lo que quiera.

Considera que el Partido Socialista de los Trabajadores, partido al que se unió en 1964, ha perdido su «misión mayoritaria». Al respecto dice:

– Creo que el Partido Socialista siguió una estrategia equivocada. Creo que es mi deber advertirle. El partido no va por buen camino. Esto no conducirá a una mayoría.

Pensamos en Cataluña, donde pronto acudiremos a las urnas para elegir al gobierno regional.

– Quizás esta estrategia dé un resultado positivo – admite y luego dice:

– La victoria de Ella pone en riesgo la estabilidad del gobierno.

A la izquierda del PSOE

El análisis del ex Primer Ministro no se limita al Partido Socialista de los Trabajadores, sino que también incluye a los movimientos de izquierda de su partido. Esas que han crecido como la espuma desde hace más de una década. Los acontecimientos recientes lo llevaron a decir con amargura que la izquierda está haciendo «lo que nunca ha dejado de hacer: unirse para dividir». Comentó sarcásticamente que Sommer “es una experiencia maravillosa cada día, en lugar de sumar, restar”.

A raíz de preguntas de corresponsales extranjeros, el ex presidente del Gobierno español comenta la realidad que desgarra Oriente Medio.

– Pedro Sánchez tardó mucho en condenar el atentado terrorista perpetrado por Hamás -según apunta-. Debería haberlo hecho inmediatamente. No hubo evidencia de agresión israelí.

Respecto al reconocimiento unilateral del Estado palestino, ha apuntado que “en España hay consenso sobre la necesidad de dos Estados”. Pero advierte que la solución debe ser mediante la negociación y no de forma unilateral.

El tema en el que el expresidente González mantiene al lado del presidente Sánchez, sin respuesta alguna, es la necesidad de regularizar la situación jurídica de más de 500.000 extranjeros que residen desde hace años en el país.

-Es una sentencia con la que estoy de acuerdo. Estas son las personas que trabajan.

