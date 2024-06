Fedez y la demanda contra Marcel Jacobs: el deportista corre el riesgo de ser procesado por difamación

aGiuseppe Guastella

El campeón Milán había acusado a la empresa de la madre del rapero de no cuidar sus intereses: “Gané en Tokio y me escribieron 24 horas después. Estaban en la playa y no les importaba.

el rapero en contra de una muestra¿Pero quién está por delante en la carrera judicial? Fedez ¿Quién presentó una demanda? marcel jacobs Lo cual, por esta razón, ahora El riesgo de terminar siendo procesado por difamación agravada.

La guerra entre Locura ordinaria dream entertainment srl gestionado por Annamaria Berenzaghiel madre Del rapero de Milán, Jacobs se remonta a 2021. Este es el año en que se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio Marcille Jacobs ganó la medalla de oro en los 100 metros Luego también con Rele azul 4 por 100 Asciende como protagonista en el escenario mundial del atletismo. a Gestionar su imagen Fue en ese momento La empresa milanesa Doom, de la que Fedez también es miembro., que, tal y como recoge en su web, "pone las marcas en el centro, a través de proyectos creativos, de consultoría y de marketing de influencers" que gestionan y promocionan personalidades. Entre sus clientes se encuentran empresas de importantes marcas.











































































































Las relaciones entre Jacobs y Doom srl se deterioran Entonces obtienes descanso final A lo que le siguieron consecuencias legales que continuaron hasta el año siguiente. allá Rescisión del contrato por parte del corredorDe hecho vi una reacción Doom srl quien presentó una demanda civil en su contra.

pero es civilizado También pasamos a la materia penal. Después del 18 de enero de 2023, Marcel Jacobs fue puesto en libertad. Entrevista al diario impresión En el que Fidesz fue acusado públicamente de No cuidar sus intereses de la mejor manera posible.. “En 2018 me confié a Fedez, esperaba que la cercanía me diera visibilidad, pero nunca desarrollaron un proyecto allí”, dijo. “Gané en Tokio y me escribieron 24 horas después. Estaban en la playa y no les importaba.“Agregó el corredor.

allá reacción La muerte no se hizo esperar. A través de los abogados Gabriele Minniti, Andrea Petrolucci y Marcel Jacobs fue demandado Por el manager Berrinzaghi, por Federico Leonardo Lucia, también conocido como Fedez, y por la propia Dream of Ordinary Madness Entertainment srl. Por difamación grave.

Y ahora viene la noticia de que Fiscalía de BresciaGiovanni Tedeschi fue acusado oficialmente de difamación junto con el fiscal adjunto Jacobs, que vive en Desenzano sul Garda (Brescia), pie Notificación de la finalización de las investigaciones. que suele preceder solicitar una acusación, Un acto que puede llegar mientras el héroe, Repitió doble medalla de oro en el Europeo de Roma, Purifica la preparación a la luz. París.



