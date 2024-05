Fedez responde a Ferragni en las redes sociales: “¿Soy un cabrón?”

Recientemente, la pareja Fedez y Chiara Ferragni han llenado de novedades las páginas de las redes sociales y los tabloides del corazón. Una serie de excavaciones mutuas. Esta tensión explotó luego de que Fedez fuera visto en compañía del joven modelo francés Garance Othier, nacido en 2004, durante el Gran Premio de Mónaco. la situación Desencadenó muchas especulaciones. Y la participación de fans que se expresaron en las redes sociales en videos y comentarios de TikTok.









La canción «Sexy Shop» y el posible mensaje para Chiara Ferragni

La nueva canción de Fedez titulada Sex shop Realizado en colaboración con Emis Killa, ha llamado especialmente la atención. Referencias aparentemente directas A su exmujer Chiara Ferragni.

La canción, producida por Warner Music Italia y lanzada el viernes, explora la dinámica de la música. Una relación intensa y turbulentaComparando el amor con un juego de azar, capaz de alternar entre éxtasis y destrucción. Un verso del coro dice: “El amor no se hace en los sex-shops, yo estaba como ganar el premio gordo en las máquinas tragamonedas y luego me echaron. «Dices que soy un bastardo, pero para ti no cambio».





Un estribillo que hace hablar a la gente

coro Sex shop Inmediatamente atrajo la atención del público y de los medios, como muchos dijeron. Vieron una señal clara en ello. Por su relación con Chiara Ferragni.









la pregunta «Dices que soy un bastardo?» que Fedez publicó en una historia de Instagram no hizo más que alimentar la especulación. Los dos raperos, amigos y colaboradores desde hace mucho tiempo, Crearon una pista que combina perfectamente elementos dance-pop y rap.Ojalá se convierta en la banda sonora del verano. La canción fue publicada durante un período agitado para Fedez, quien también estuvo involucrado en la supuesta golpiza a Cristiano Iovino. Lo demuestra un videoclip protagonizado por el rapero.

Excavaciones sociales entre Ferragni y Fedez

Si bien Fedez sigue dominando la escena musical y se habla de él en su vida privada, Su carrera parece no haberse visto afectada por la polémica.. La capacidad de transformar las experiencias personales en arte es una de las claves de su éxito.