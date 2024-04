Fedez a Belfi, llegan las cortesías sociales de Celentano: “Un beso a…”

«¡Hola Fedez! ¡Anoche te quise! ¡¡Eras fuerte!! ¡¡¡Un abrazo y un beso para tu Chiara!!!»: estas son las palabras que Adriano Celentano lanzó en las redes sociales para felicitar al rapero milanés tras la entrevista con Belve. el programa Rai 2 presentado por Francesca Fagnani Que se emitió ayer en horario de máxima audiencia. El chat presentado por la cantante, que también tuvo un gran éxito en cuanto a ratings se refiere. De hecho, después de un excelente debut la semana pasada, el programa continúa su ascenso y eleva el listón bursátil en más de dos puntos porcentuales (+2,2%), pasando del 10,4% del pasado martes al 12,6% obtenido ayer. La tendencia positiva se destaca también por el importante aumento de la audiencia televisiva, que ascendió a 2 millones 213 mil espectadores.

«Han sido tres años muy difíciles. Desafortunadamente no pudimos aguantar». Fedez no contuvo las lágrimas en Belfi, en la entrevista con Francesca Fagnani, cuando le pidieron que explicara la separación de su esposa Chiara Ferragni. «No quería llorar… Siempre hay una conspiración en torno a nuestros personajes, como si todo fuera resultado de un cálculo. Incluso hubo quienes llegaron a decir que yo aproveché mi enfermedad y me beneficié». de eso.» «Eso. Pase lo que pase, Chiara siempre será la madre de mis hijos y será la mujer más importante de mi vida, independientemente de si el amor continúa o no», afirmó el rapero. Espero que el clima sea cómodo por el bien de nuestros hijos”, intervino el centro de estudios, quien indica que no quiere tirarle barro al influencer, sino que pretende proteger a sus dos hijos.