Federico Fashion Style, doble vida antes de salir del armario: cómo lo descubrió su esposa

Federico Fashion Style, llegó la confesión y la esposa lo sabe todo: “Cómo descubrí mi homosexualidad”

Federico Lori de nacimiento, pero más conocido como Federico Fashion Style, es una personalidad televisiva que ha generado debate sobre su vida amorosa y privada. Se trata de Peluquería Lo más famoso de la televisión italiana que se ocupa de peinados. VIP.

El peluquero posee salones de belleza en Anzio, Milán y Roma y miles de personas de toda Italia acuden a su salón para mimarse. Costospero, No está al alcance de todosPero como Federico ha dicho muchas veces, la calidad tiene un precio.

Ha llegado el peluquero de Anzio popularidad Gracias a su conocimiento Con personalidades del mundo del espectáculo que lo promocionaron adecuadamente. Sin embargo, el personaje que creó también ayudó a convertirlo en un tema de discusión en muchos salones de televisión.

«con él»Salón de las maravillas“También llega en tiempo real donde está su objetivo. Transforma la apariencia A algunas mujeres y darles una. Nacimiento estéticopero sobretodo apasionado.

Federico Fashion Style, historia de amor con Letizia Porco

Excéntrico, bordado y sumamente extravagante, Federico Fashion Style creó un personaje que captó la atención de los espectadores. La peluquera VIP tuvo un romance con Letizia Porco Y de su amor nace Sofía Milla En 2017.

Federico admite que recurrieron a la inseminación artificial para conseguirlo y que está actuando Su razón de vivir: «Para mí esa niña es la razón de mi vida y creo que no hay nada más que ella. Soy un padre especial: puedo ser padre, puedo ser madre, puedo ser su mejor amigo. Soy su todo y vivo para ella.«.

Sale años después

2022 es un año muy complicado para Federico Fashion Style, quien se ve obligado a lidiar consigo mismo y con su sexualidad. En octubre, Letizia Porco anunció públicamente… Separación Por el padre de su hija y unos meses después por el peluquero. Reconoce su orientación sexual En vivo por televisión en muy cierto: «Creo que me gustan las personas del mismo sexo que yo.«.

En una entrevista reciente con Federico monstruosVolvió a hablar de su homosexualidad: “¿Cuándo entendiste esto? nacimos con eso. Probablemente he sentido esto desde que era pequeña. Diferente a otrosPorque me encantaba peinar a las niñas mientras otros jugaban juegos de niños.Según la peluquera, Letizia Porco estaba consciente de su orientación sexual y admitió: “Creo que ella siempre supo eso. Siempre imaginé eso. No creo que si tu marido volviera a casa vestido con lentejuelas no harías una pregunta. Quizás algo no esté bien, algo no cuadra. Pero tal vez Probablemente ella también estaba bien.«.