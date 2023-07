Federica Panicucci, su secreto para mantenerse en forma incluso a los 50: es muy sencillo y puedes inspirarte en ella

Parece que el tiempo de Federica Panicucci nunca ha pasado. ¿Cuál es el secreto para mantenerse en forma incluso después de los cincuenta años?

casi se parece a eso federica panicocchi Estoy de acuerdo con el diablo. Quizás en su casa esconde una fotografía antigua en su lugar, de lo contrario no se explicará.

A los 55 años, todavía parece tener 20, y lo único que ha cambiado a lo largo de los años desde su debut en los años 80 es la longitud de su cabello. Quienes la han seguido desde entonces seguramente recordarán su larga melena que le caía en cascada por el trasero, motivo de orgullo durante muchos años.

Luego con la madurez el cabello se fue acortando, pero siempre siguen siendo su punto fuerte ya que sigue luciendo el cabello largo, aunque mucho más claro.

Por lo demás, sin embargo, hay dos hijos de su exmarido. Mario Vargetta El cuerpo sigue siendo el mismo que en los primeros días. Uno se pregunta cuál es exactamente su secreto. Averigüémoslo juntos.

El secreto de Federica Panicocchi para mantenerse en forma

federica panicocchi Nos acompaña cada mañana con él. mañana cinco Aunque parece que está a punto de despedirse, además, recientemente ha estado a cargo del entretenimiento. De vuelta a la escuelaParece que a partir de la próxima temporada televisiva estará en prime time en Italia Uno. Sin embargo, por ahora, nada está confirmado y definitivo todavía, son solo rumores que circulan por la red.

En cambio, lo cierto es la belleza atemporal de la mujer, que en algunas ocasiones ha confesado el secreto de su figura.

la verdad

Además de un metabolismo activo que le permite quemar rápidamente todo lo que come, federica panicocchi Admitió hace un tiempo que después de los 50 años: “Hay que alejarse de todo lo que se ve si se come con firmeza: frituras, alcohol, embutidos… Me permito excepciones, pero comer sano me ayuda a mantenerme con energía, incluso para la retransmisión en directo que me espera cada día”. mañana». En resumen, dice: «yo como de todoPorque el cuerpo necesita todos los alimentos. No creo en las dietas sino en la educación nutricional. Dejé las frituras, los dulces y el alcohol, pero a veces me doy el gusto de comer pizza. Si la aguja se mueve, reduzco las porciones».

¿así que lo que? Un delicioso desayuno al que nunca te rindes, compuesto por zumo de naranja recién exprimido o café acompañado de frutos rojos y frutos secos, que contienen antioxidantes contra el envejecimiento celular. Pero también unas galletas integrales y, de vez en cuando, un trozo de muffin casero. La merienda consiste en frutos secos o un trozo de chocolate negro, pasta Kamut con verduras de temporada para el almuerzo, que también acompaña la cena a base de carne blanca. No hay escasez de frutas y mucha agua, Unos 2 litros al día. Obviamente, también hay mucha actividad física; federica panicocchi Un entrenador personal lo sigue pero concluye: «No me hago ilusiones de parecer una niña cuando no lo soy. Creo que el verdadero lujo es interior. Y soy feliz».