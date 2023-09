Fecha de inicio revelada

Esperando que la nueva temporada de Viva Rai 2 llegue a las estrellas. Entonces la cuenta oficial decidió dar a conocer algunas novedades: desde la hora hasta la fecha de salida.

Habemus datam. Después de muchos problemas, el programa finalmente vuelve al aire Rosario Fiorello, Larga vida a Rai 2. La pasada edición contó con la participación del horario matutino usa el avión Hasta el 16%. Un verdadero milagro para un programa de este tipo que por primera vez se realiza fuera del país Estudios en Via Asiago. Sólo la idea de un estudio al final de la calle con vaso La idea ganadora para la impresión fue una ventana de plexiglás donde se da la bienvenida a los invitados. Pero no todo el mundo piensa así. Los vecinos de la calle estaban realmente conmocionados. protesta Por todos los ruidos fuertes que vienen de la calle desde las cinco de la mañana. Carteles de protesta, advertencias y todo lo que los residentes podrían hacer para dejar claro que Viva Rai 2 no puede quedarse allí para una segunda temporada después de eso. 8 meses de pesadilla.

Fiorello claramente despertó resentimiento, y lo hizo profusamente. Lo siento De todo el malestar que me causaron las pruebas desde la mañana hasta el amanecer y comencé a buscar Nueva ubicacion. Hasta que lo encontró rodeado de vegetación, o casi. De los rumores y del primer anuncio de 15 segundos, se puede ver un estacionamiento con un fondo de cigarra. Fue reconocida como la más atenta. Foro ItálicoEspecialmente el estacionamiento del Complejo Deportivo CONI cerca de las piscinas. El ruido allí seguramente no molestará a nadie, ya que no hay edificios habitados. Además, hay mucho más espacio para crear un estudio más grande.

Fiorello y Viva Rai 2: nuevo calendario y fecha de inicio revelados

Sin embargo, las noticias aún no han terminado. En el nuevo comercial lanzado ayer. XÉl era GorjeoDescubrimos que el equipo del año pasado ha sido confirmado. Así que, aparte del indiscutible Fiorello que sustenta todo el programa, nos volveremos a ver Fabrizio Biggio, Mauro Casciari Y por supuesto el código de oferta, Ruggero del VecchioBuen viejo. También ha sido confirmado como coreógrafo del grupo de danza. Lucas Tomassini.

¿Qué hay de nuevo? el primero seguro Hora de inicio. A partir de las 7.15 horas, se adelantará 15 minutos a partir de las 7.15 horas. Ahora será necesario entender si la duración será siempre de 45 minutos o si ascenderá a 1 hora de programación. Mientras que el segundo es Fecha de salida: Volveremos oficialmente a transmitir el 6 de noviembre. Así que aún queda más de un mes para darle a los profesionales la oportunidad de organizarse con una retransmisión ajustada de lunes a viernes hasta junio de 2024.

Y no olvidemos que en febrero también habrá «hermanamiento» con… Festival de San RemoPor la amistad que une Amadeo Fiorello, quien se presentará en el Teatro Ariston para dirigirse al director artístico con las siguientes palabras:

Yo prometí. hemos acordadoEl último episodio, porque voy a buscarlo, lo llevo a casa y le digo: «Ya es suficiente, ya terminé, ya terminé».

Quién sabe si los veremos cumplir su promesa.