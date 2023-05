Fazio y Erin Dom, Discovery parece ser… bomba después de despedirse de Ray

erin domLa joven escritora italiana, que ha vendido más de 700.000 ejemplares y que utiliza un seudónimo, reveló su identidad por primera vez, la noche del domingo 14 de mayo, como invitada en fabio facio a Como está el clima En Rai 3. Un golpe para Mosul. “Siempre he sido una persona muy tímida y reservada, por eso te elegí a ti. apodo Y anonimato. Aunque fue mi decisión, varias veces sentí que me estaba perdiendo algo. Por eso decidí ahora dar la cara», admitió Irene Dome, quien luego reveló su nombre. Matilde (pero sin dar apellido) Agregó: «Quisiera agradecer mucho a los lectores todo el apoyo que me han brindado a lo largo de los años, aún sin verme, y confiando en lo que escribí. Ahora tendré algunos encuentros con mis lectores, y finalmente los veré”.

Una entrevista muy popular dada su libro. fabricante de lágrimas (Fue la película más vendida en Italia en 2022, de la cual se hará una película pronto) Cierto Problema editorial. Y ahora saldrá otro, estigma, que ya promete éxito. Según revela Giuseppe Candela en el sitio Dagosby«La operación de Eric Daum fue un éxito» porque hubo «curiosidad e interés mediático en la revelación del joven escritor» de Fazio.

Y el periodista agrega: «Date la vuelta voz eso Hace meses Alguien le sugirió «Project Doom» sin éxito. juego de rayos y al grupo Descubrimiento. Cuando dices que tienes nariz…», remarca Candela con ironía. Sí, porque ahora es anfitrión Como está el clima Decidió dejar Al-Rai y firmó con Al-Rai Descubrimiento a un contratoDicen, de 10 millones de euros en cuatro años…