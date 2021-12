Fascista, la ciencia no puede justificar la discriminación: esto es una ideología: la respuesta del director Gómez

No es de extrañar que en una época de discurso dominante de tipo científico, o que Foucault hubiera dicho de las ideas científicas, incluso las prácticas de distinción parezcan legítimas en clave científica. toma forma Discriminación bajo la ley, basado en argumentos que pretenden ser científicos. Y así sucede que la discriminación inaceptable contra los seres humanos se presenta como Razonable Además, es inevitable gracias al discurso científico médico. O, más precisamente, gracias a la emulación de un discurso científico médico que, precisamente en la medida en que pretende justificar la distinción, en realidad tiene muy poco de carácter médico y científico. Y podría decir, si se lee con transparencia, no es más que una ideología. Marxque intenta justificar científicamente el interés del partido.

Eso es lo que hace la ideología, muestra lo particular como común, bueno y bueno para todos, y lo que es así solo para la parte. Nada nuevo, de verdad, si ya lo tenemos en cuenta 1938 En Italia se publicó lo abominable cartel de carreras, Los poetas y filósofos no lo firmaron, sino los científicos más famosos de la época: ¿Quizás era ciencia, por el simple hecho de que la ciencia usaba el léxico y los científicos llevaban el nombre? Fue, esa es la cuestión, un intento, no científico. por definición, para justificar científicamente la distinción. Esto no significa que la ciencia sea como tal justificación ideológica para equilibrar el poder. Sería una tontería decir eso. En todo caso, significa que entre las tareas no secundarias por una razón decisiva también hay una distinción entre Ciencia real y pensamiento científicoLa ciencia real, que apunta a cierto conocimiento y no a justificar el poder de ciertos grupos, avanza intentándolo y volviéndolo a intentar, con experimentos razonables, con dudas y un cuestionamiento constante de sus posesiones. No impone, sino que demuestra. No prohíbe, pero argumenta. No silencia otras visionesPero él los escucha y al final los refuta. No pide fe doctrinal, sino por razones monetarias.

La ideología científica, por su parte, utiliza vocabulario científico para pasar de contrabando la legitimidad de las relaciones de poder y la política privada a favor de grupos particulares, tal como lo hizo con el odioso manifiesto racial de 1938. Debemos entonces preguntarnos seriamente si lo que es hoy es incesante. dogmáticamente celebrada como ciencia De hecho, no se corresponde, al menos en algunos de sus rasgos básicos, con la ideología científica antes mencionada. La ciencia misma nos advierte de este peligro, Además.

en los datos 20.11.2021, propio bisturí, Dr Una explicación de por qué es un error grave, separada de cualquier razón científica, Estigmatizar a los no vacunados. Dijo el Dr. Kampf La epidemia no depende solo de ellos, ya que incluso los vacunados se infectan y se infectan. La estigmatización de ciertos grupos, advierte el Dr. Kampf, tiene precedentes históricos que no son del todo sensacionales. Entonces preguntamos: Lo científico en el dogmatismo habla peligrosamente de “creencia en la ciencia” y en nombre de la “creencia en la ciencia” priva a los herejes de todas las voces que se atrevan a plantear dudas y preguntas. Masa No científico, ¿cuándo no es como la tierra plana?

Incluso un pensador refinado y claro es siempre como Agamben Sufrió este destino, además, en una especie de fábula mediática que debe hacernos reflexionar sobre el ritmo dogmático del discurso pseudocientífico imperante en la actualidad, con el que el clero periodístico suele convertirse en el bombo. La ciencia, si lo es, promueve el diálogo, que de otro modo se convierte en fe y, por lo tanto, se traiciona a sí misma. Una vez más, si la ciencia es así, de ninguna manera puede justificar la distinción. ¿Puede decirnos, en este caso concreto, los beneficios Vacunas Pero nunca podrá decir —si lo dice, no es ciencia— que es necesario discriminar a los no vacunados. En resumen, la distinción, que no tiene nada de científico, sigue siendo práctica inaceptable y ser rechazado. Tampoco puede parecer legítimo – debe ser obvio – porque habla al diccionario del mundo.

Al final, el problema es político, no médico-científico: ¿Puede un virus y una emergencia pandémica justificar la discriminación? ¿Y la merma de derechos y libertades? ¿Y la reorganización totalitaria de la sociedad en su conjunto, convirtiéndola en una empresa controladora?

Por respeto a la actividad de la ciencia, los científicos, la medicina y los médicos, es necesario distinguir entre las causas de la ciencia y la medicina, por un lado, y entre las causas de la ciencia y la medicina. Alegatos inadmisibles La ideología médica científica, por otro lado.

***

Respuesta del director Peter Gomez

Querido Diego, francamente parece que cito la declaración en defensa de la raza en una discusión sobre Green Lanes y Vacunas. incorrecto mi provocativo. El Corredor Verde es una opción política que algunos académicos apoyan y otros impugnan. Por otro lado, el 99% de los científicos (y posiblemente más) están de acuerdo en la utilidad de las vacunas. Los hechos y las cifras han demostrado su utilidad hasta ahora.

diría Pero las vacunas no protegen contra las infecciones.. Cierto, pero solo parcialmente. Inmediatamente después de la inyección, al menos para las variantes anteriores a Omicron, en el 80% de los casos la vacuna no se infecta. Después de 6 meses, el porcentaje desciende a 39. No mucho, digo, pero mejor que nada. En términos de mortalidad y hospitalización, la protección no es completa, sino más bien alta.

Las vacunas, y por tanto el corredor verde, son breves Paraguas con pocos agujeros. Pero si está lloviendo y está lloviendo, entonces es mejor tener un dosel sagrado que nada. En el carril verde puede obtener la vista que desea. Marco Travalho lo considera casi inútil. Por otro lado, estoy de acuerdo con él porque para mí reduce el riesgo, aunque no lo elimina. Tanto es así que si vienes a cenar a mi casa, quiero que te lo comas.

Por supuesto, el gobierno podría y debería hacerlo mejor. Por ejemplo, en las escuelas que construyeron más clases de verano el verano pasado; hacer obligatorio Máscara Ffp2 En el transporte público, las escuelas, fábricas, oficinas y tiendas están asombrosamente abiertas para evitar la congestión durante las horas pico; Aumente el seguimiento rápidamente. Pero esto se trata en parte de elegir presentar carril verde. Solo podemos decir que si hubiera hecho el resto, el riesgo se habría reducido aún más. Pero en cualquier caso, hay que admitir que el corredor verde. Especialmente en los últimos días, no solo ha reducido parcialmente los riesgos, sino que también ha servido de impulso para vacunar a muchos ciudadanos.

¿Están siendo criticados y atacados quienes consideran la elección del verde como un camino discriminatorio? ¿Están también bajo ataque los que compiten por las vacunas? correcto. Pero Esto siempre pasa en una democracia.. Quien no piensa como tú lo dices y te critica. En cualquier caso, tanto en Agamben como en Cacciari, como debe ser, nadie nos prohíbe hablar. Sus entrevistas son numerosas.

Ahora que el carril verde está en las casillas (generalmente para los no vacunados), es comprensible. considéralo Ensayo para la orden futura, en mi opinión, no.

Te diré más ya que eres considerado, no sé por ningún motivo, un gobernante de izquierda. La epidemia es un evento que incluye a todos los italianos. Lo que crea mil problemas para nuestro país. Hacer algo por la república por el momento es, desde este punto de vista, deber de todos los ciudadanos. Porque la vacuna en muchos casos evita que la persona vacunada ocupe un lugar en el hospital reservado para otros pacientes italianos y reduce el riesgo de infección, poco o nada.

En resumen, vacune, incluso cuando tenga miedo de hacerlo Un signo de pertenencia a nuestra comunidad nacional

Verdadero: alguien experimentará efectos adversos raros. La compensación debe realizarse de manera más rápida y eficiente. Pero la vacuna en este momento Nuestra mejor arma. Incluso si está incompleto. Como puede ver, no considero a la ciencia como una religión. Sé que la ciencia sigue cometiendo errores y corrigiéndolos. Sin embargo, creo que incluso aquellos que piensan de manera diferente deberían respetar los deseos de la mayoría. Si tiene miedo, no se vacune. No obtuvo el pase verde y sufre consecuencias en su vida social y, a veces, en su vida laboral. no es hermoso. Pero incluso la epidemia y los muertos no lo son.

cálidos saludos