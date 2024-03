Falso: “Los fenómenos reales juegan en sillas de ruedas”

Jannik Sinner aparece en la conferencia dos horas después del partido y primero come un refrigerio para recuperar energías. Incluso hoy fue un partido complicado al principio, luego se resolvió de manera maravillosa: “Fue un partido difícil, hubo tormenta y luego se vino abajo enseguida, fue complicado mentalmente”. Su primer comentario. Ahora tendrá que enfrentarse a Tomas Machak, que venció a Matteo Arnaldi, eliminando las esperanzas de un derbi exclusivamente italiano: «Nunca hemos jugado contra él antes, pero lo conozco. Veo mucho tenis, así que sé más o menos lo que esperar.» «. Juega muy bien, libre y juega un excelente tenis en la cancha. No es casualidad que haya vencido a Rublev, Murray y Arnaldi. Sobre todo, juega bien incluso con viento, y tendré que pensar en algo para vencerlo. Para él, pero ahora será mejor que descansemos.»

En Internet se han difundido imágenes suyas intentando jugar al tenis en silla de ruedas: «Son fenomenales, hacen que su juego parezca sencillo y, sin embargo, es muy difícil – continúa -. Intenté sentarme en esta silla y entendí cómo Es difícil y lo fuertes que son estos jugadores”. Me sentí afortunada de haber tenido esta experiencia y haber probado un punto de vista completamente diferente, que me ayudaría. Ojalá cada vez haya más campeonatos en silla de ruedas porque se lo merecen. Después de eso, es increíble y a veces hay partidos que son más divertidos que los que jugamos en la pista».

vagnozzi es el mejor

Finalmente, se le preguntó sobre Simone Vagnozzi, ausente debido a una pequeña operación de nariz: «Simone está bien de salud, afortunadamente, pero volveremos a trabajar juntos en Montecarlo. Creo que es uno de los mejores entrenadores del país”. El mundo, por eso, no impone sus reglas sino que intenta adaptarse al jugador, haciendo todo más sencillo y eficaz. Estos días hablamos por la mañana, comentando el juego que jugué. Pero por la noche no, no hablamos, estoy aquí con Cahill y creo que es bueno para mí cambiar mi punto de vista de vez en cuando».