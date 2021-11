Falleció el famoso periodista Giampiero Galeazzi

Murió a los 75 años Giampiero Galizzi. El famoso periodista y locutor deportivo ha estado luchando contra una forma grave de diabetes durante años. Su última aparición en televisión se remonta a hace tres años, en Domenica In para su amiga Mara Vinier, en una larga entrevista con silencio y más miradas que palabras, que terminó con las lágrimas de la presentadora y un largo abrazo.

Del título italiano en blasfemia en el Rai

Nacido en Roma el 18 de mayo de 1946, tras licenciarse en economía, Galeazzi se convirtió en remero profesional al ganar el título italiano en 1967, éxito que le valió también una medalla de bronce en Coraje deportivo, y en el doblete con Giuliano Spingardi un año. más tarde. También en 1968 participó en las selecciones para los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Luego la selección de la prensa, el reclutamiento de rai a principios de la década de 1970, y los primeros Juegos Olímpicos (Munich 1972) donde hizo su debut con el primer comentario sobre el amado remo. En los años 80, deportes de domingo, deportes de miércoles, minuto 90, la llegada de la retransmisión histórica en la que la espontaneidad y ternura innatas de Galeazzi se funden a la perfección con el fútbol a la antigua, donde los periodistas pueden salir al campo inmediatamente después de los partidos: no Olvídate de sus entrevistas aéreas con campeones de la época que fueron el campeonato más bonito del mundo, de Maradona a Platini, y de Bruno Conte a Liedholm, el nuevo campeón italiano. Los interlocutores, literalmente abrazados y dominados por el periodista, no pudieron dejar de revelar sus sentimientos de una vez. Luego los históricos Juegos Olímpicos. Se le recuerda en los comentarios de eventos deportivos como la legendaria medalla de oro de los hermanos Giuseppe y Carmen Abagnale en los Juegos de Seúl de 1988 y la medalla Antonio Rossi y Benjamin Bonomi en Sydney 2000.

Giampiero Galeazzi murió cuando le dio el micrófono a Maradona en el vestuario del Nápoles



estrella de televisión

Entre las décadas de 1990 y 2000, el «personaje» Galeazzi se convirtió en una estrella de televisión completa, mostrando un adorable y entretenido auto-sarcasmo sobre su escala proverbial: un ballet en Domenica In con su novia Mara Venier, canciones, gráficos y el doblaje de una película de Space Jam. Invocó la tradición cariñosa de Nicola Savino, que se convirtió en un culto con Galeazzi, para comentar el más absurdo de los controles, siempre con rigor con tono escalado y enfatizando hasta la última explosión de «vamos a ganar». Un modelo único de reportero deportivo que se marcha, capaz de convertir las competiciones en momentos épicos, el único que es capaz de vencerlo, también gracias a una sólida pericia técnica (sin olvidar los impecables comentarios del tenis, a menudo en pareja con su amigo Adriano Panata ), los mismos deportistas que elogiaron sus hazañas.

¡Hola Giampiero!

Gracias por vivir este deporte primero como deportista y luego como periodista. Los recuerdos de muchos sentimientos azules están asociados con su voz, que está llena de entusiasmo y pasión.

Estoy seguro de que el Estadio Olímpico esta noche podrá recordarte por lo que te mereces.# galese pic.twitter.com/96SWGkprhi – Valentina Vezzali (@VVezzali) 12 de noviembre de 2021

reacciones

“La muerte de Giampiero Galeazzi es una noticia impactante, me deja sin palabras”, dice. Giuseppe Abagnale, Presidente de Federcanottaggio. “Estuvimos con su hija hace unos días y hablamos de él, me hizo muy feliz que se esté recuperando, pero en cambio llega esta noticia. La voz histórica de la blasfemia se ha ido, y también un amigo y personaje carismático dispuesto. » Adriano Banatta: «Recuerdo que hizo el comentario cuando todavía estaba jugando. Cuando empezamos a hacerlos juntos, probablemente eran menos técnicos y de planificación de lo que son hoy, definitivamente más humanos, por así decirlo. Lo siento mucho, solo sabía no estuvo bien. Tengo buenos amigos. Mucho con Giampiero. Solo tengo buenos recuerdos con él, muy feliz y divertido. Era un profesional loco, venía a hacer el comentario tan bien, lo sabía todo. Juega bromea sobre él, aventurándome en un debate técnico, y luego no lo encabecé a propósito, y él, muy bien, inmediatamente cambió su versión. Luego le dije que estaba bromeando, que esa cosa era muy divertida «.

Numerosos mensajes de pésame del mundo del deporte, desde clubes de fútbol hasta instituciones. «¡Hola Giampiro! Gracias por vivir el deporte primero como deportista y luego como periodista. Tu voz llena de entusiasmo y pasión está ligada a recuerdos de muchos sentimientos azules. Estoy seguro de que el Estadio Olímpico de esta noche también te recordará lo que merecer.» Publicado en Twitter por la Subsecretaría de Deportes Valentina Vesali. Él dice: «Parte de mi vida está desapareciendo, hermano». Mara Venere. los Lazio, el equipo al que admiraba, lo recuerda con una declaración del presidente Lotito: «Una figura estrechamente relacionada con el deporte italiano: primero como atleta victorioso, luego como comentarista apasionado y periodista agudo y competente. La fe de Giampiero Lazio era conocida por todos, pero nunca fuera de lugar. En una entrevista reciente, con Ray, cansado pero sin sucumbir nunca a la enfermedad, dijo una frase sencilla e inusual: «Bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera. Forza Lazio». Otra estrella brilla en ese cielo «.