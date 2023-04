Fallece el director Nico Cerasola

Un día de luto para el cine nacional, especialmente en Puglia: a la edad de 72 años, el director Nico Cerasola, nacido en Gravina in Puglia, murió en Roma. Hoy 4 de abril a las 16:15 en la Basílica de S. Elena al Pigneto en Roma (entrada por Via Avellino, 4) Saludos a los Amigos Romanos. Después de Pascua, se esperaban saludos en Puglia.

Se interesó por el mundo del cine desde muy joven y en 1982 editó el libro «From Angelo Moscow to Massimo Troisi. Southern Comic Cinema» de Edisoni Didallo. Apareció por primera vez a la edad de 38 años, junto a Renzo Arbor, en Smell of Rain (1989). Luego continúa compaginando dirección e interpretación en Córcega (1991) y en Da Do Da (que en dialecto significa: «de aquí para allá», 1994). Luego, en 1995, actuó en dos películas: Another Day interpretando a un portero de hotel y Summer de Bobby Charlton interpretando a un mesero. En 2000 protagonizó Sangue vivo.

Tras estas experiencias, decidió volver a la dirección con Albania Blues (2000), luego con Bell’epoker (2003-2004) y finalmente con Focaccia blues (2009). En estas obras se caracteriza por un estilo seco en cuanto a escenas, ambientes, personajes, narración y diálogos. En 2010 firmó el corto Signor Gi Bi sobre la vida de Gino Boccassell.

Condolencias para Decaro y Emiliano

Nico Cerasola fue un cineasta en todos los sentidos, una personalidad excéntrica y errática que se medía escribiendo, dirigiendo, actuando y produciendo. Un apasionado, un cineasta, un hombre profundamente ligado a esta tierra, sus rostros y sus historias.

Con ‘The Smell of Rain’ nos regaló una extraordinaria historia de la mítica carretera de Apulia, mientras firmaba con ‘Focaccia blues’ un documental que es una pequeña joya sobre el conflicto entre lo local y lo global desestimado por temas alimentarios. Siempre me ha sorprendido el dinamismo de Nico Cerasola, su capacidad para enamorarse absolutamente de nuevos proyectos, y la mirada libre y original con la que miraba el mundo y elegía vivir su vida.

En su trabajo se rodeó de los mejores actores bolivianos, pero muchos de ellos también son héroes de la escena nacional que aparecen en sus películas. Hoy Barry pierde un testigo sensible y original: A sus familiares y a quienes lo aman, todo el pueblo les tiende la mano”.

«Para tratar de resumir y describir al hombre, director y artista Nico Cerasola, tal vez necesitemos revisar la película “Me llamo Nico Cerasola”, dedicada a Giovanni Peperno en 1998. Y ciertamente desde entonces, Nico de la película es el hacer de muchos de ellos. Ha viajado por el mundo presentando su trabajo y contando las historias que Puglia siempre ha tenido en común. Hombre de viva inteligencia y creatividad, siempre disponible, apasionado por su trabajo y gran impulsor de iniciativas culturales, Nico Cerasola deja importantes huellas en su trayectoria para todos los que lo conocieron, lo respetaron y lo amaron.

Cada vez que nos reunimos siempre ha sido una oportunidad para compartir una nueva visión sobre él, fruto de sus inagotables habilidades de planificación. Hoy Puglia saluda y honra al verdadero cineasta independiente que ha dedicado su vida a la cultura, el cine y el arte. Mis más sinceras y profundas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a sus fans». Estas son las palabras de condolencia al presidente de la Región de Puglia, Michele Emiliano, por el fallecimiento del director, guionista y artista Nico Cerasola.