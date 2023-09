Fabrizio Zampetti, agente inmobiliario VIP en Milán y apartamento de dos habitaciones por 1,6 millones: «En dos semanas ya he recibido 18 llamadas»

aAnna Gandolfi

Originario de Roma: “Cuando era niño, mi familia luchaba para llegar a fin de mes, así que a los 22 años comencé a vender alojamiento en la zona de Como”. Actualmente cuenta con 50 empleados, el 80% de los cuales son mujeres. “¿Milán, cariño? Hay mucho dinero circulando, si te quedas aquí es aún mejor. Gaste un millón en comunicaciones”.

Primer piso con ascensor, buen estado, trastero, armarios empotrados, unidad en edificio del siglo XIX, Corso Magenta. Precio increíble: 21.733 euros el metro cuadrado. Canje total para interesados: 1.630.000 euros. Haz cuentas y verás que estamos ante un piso de dos habitaciones, 75 metros cuadrados.

¿Puede alguien dispuesto a gastar 21 mil euros por metro cuadrado elegir un piso de dos habitaciones?

“En dos semanas ya hemos recibido 18 solicitudes de información”.

El anuncio también apareció desde hace algún tiempo en los portales más populares (desde Real Estate.it hasta Idealista.it, en la habitual jungla de “para renovar”, “para renovar” y “excelente oferta”). A continuación se muestra el contacto: Zampetti Immobili di Pregio. Una agencia conocida, entre otras cosas, incluso por aquellos que no buscan una vivienda prestigiosa. Media Milán está cubierta de anuncios y libros de bolsillo con el rostro de quien dirige la empresa: Fabrizio Zampetti. Imagen muy brillante (pero eso es secundario aquí por el momento).

21.000€ y más por metro cuadrado es una novedad, pero para una casa con una superficie total de 75 metros cuadrados, es más.

“Es una solución privada en un edificio histórico (no especifico qué solución, se requiere confidencialidad). Luego estamos en Corso Magenta”.

¿Quiere decir que el acelerado mercado de Milán hace que este tipo de anuncios sean populares?

“Es nuevo para mí también. En general, quienes gastan esta cantidad por metro buscan viviendas más grandes. Sin embargo, la propuesta tiene éxito: las llamadas provienen principalmente de quienes quieren Pied-à-ter nivel.

Alto en este caso particular, o sorprendente. La empresa tiene su sede en Via Leopardi: Fabrizio Zampetti, rumano, nacido en 1971, adoptó a Melanie, es el fundador y director general. Aparece en las fotografías con ropa elegante y en un ambiente muy glamoroso. “Quien pone la cara en esto no tiene nada que ocultar: lo tengo muy claro”. READ "Grande Fratelo VIP 2022" La historia del primer episodio

¿Pueden realmente los clientes pasar por las puertas automáticas?

“Rara vez vienen por aquí. elEn este caso también decidimos que el producto fuera reconocible de esta manera”.

¿Pero las casas de lujo no se han vendido bien gracias al buen boca a boca?

“Para nosotros representa al menos el 70% de las ventas. Pero la comunicación es importante”.

Y su enorme.

“La situación americana: cada anuncio tiene su propia referencia. «Es una forma de estar en el mercado que yo mismo creé».

Con un estilo sorprendente que no pasa desapercibido.

“La elegancia es personal, no sólo se trata de la ropa. Intento transmitir eso con todo el equipo. También creamos una revista que habla de cultura, casas de lujo y diseño: “Home and Style”.

«Zampetti nunca mira el reloj, no obliga ni vincula de ninguna manera al cliente y nunca se rinde», escribió en el sitio web de la empresa, debajo de su fotografía. Vistoso.

“Estas no son mis palabras, sino las del periodista Alessandro Feroldi, que me dedicó el libro All’insegna del bello”.

¿Cuánto gasta en comunicaciones cada año?

«No estamos muy lejos del millón de euros».

¿El comercio más importante?

«De 15 millones de nuevo Corso Magenta. Pero no pensemos sólo en la situación: vendí una villa en Lambrate por 10.000 euros el metro cuadrado.

¿Quién te habla?

“80% italianos, entre 40 y 50 años. Trabajo mucho con abogados, nombres del mundo de la moda y, más recientemente, del mundo de las finanzas. Hay gerentes, directores ejecutivos y jueces”.

Al investigar las carteras de los clientes se obtiene un «niet»: «Hay privacidad». Pero la brújula está en el libro de referencia de la agencia, que también enumera en línea reseñas satisfechas de (entre otros) Lupo Rattazzi y Federica Formilli Fendi. En el papel está el título “¡Los grandes!” Por el showman y bailarín Stefano Di Martino. Zampetti no volvería a confirmarlo, pero Bobo Vieri y Marco Borello habrían encontrado un hogar pasando por él. READ Fallece el cantante y músico Mark Lanigan

¿Se está convirtiendo Milán en una ciudad sólo para ricos?

“Hay mucho dinero en Milán. «Es bueno que se den la vuelta y se queden aquí».

¿Qué opinas de los estudiantes que acampan porque no pueden encontrar un alquiler razonable?

“El mercado de Milán se vio afectado por momentos clave: el cambio entre la lira y el euro, donde los mil millones se convirtieron en una constante; Covid, que ha provocado un aumento de las ventas de alojamiento en espacios abiertos; La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La devolución de cerebros y capital tuvo un impacto enorme: hubo quienes me dijeron que en Londres por 15 mil euros el metro no podían encontrar nada parecido a lo que encontraron en Milán. La ciudad definitivamente está en una buena ubicación, pero los precios no son como los de Nueva York, Miami, Londres o París”.

¿Cómo empezaste a vender casas?

“Nací en Roma en una familia muy humilde, en el barrio Ardeatino. No fue fácil llegar a fin de mes. Me mudé a la zona de Como, a Mozzate, y a los 22 años me contrataron en una agencia inmobiliaria. «Vendía apartamentos de dos y tres habitaciones por cien millones de liras».

Luego Milán.

“Es una ciudad meritocrática que premia a quienes saben hacer las cosas: dan el ejemplo. Si alguien no aprecia mi estilo no me importa mucho: siempre y cuando se hable de ello. Sólo me importan las opiniones de mis clientes”.

¿Cuántos empleados tiene su empresa?

“Unas cincuenta, el 80% de las mujeres: son las mejores. «Gestionamos alrededor de cien propiedades al año». READ Hombres y Mujeres, Décadas Después de Revelaciones Históricas: "Así es Cómo Desenmascarar a los Mentirosos"

¿Es fácil encontrar nuevos empleados o también tienes dificultades para reclutar?

“Tienes que estar disponible los 7 días de la semana, si no estás entusiasmado con nosotros, no tienes que presentarte. Y encuentro gente apasionada. Nuestros agentes inmobiliarios incluyen abogados, arquitectos y diseñadores”.

¿Compensar a sus colaboradores?

«En comité.»

¿donde vive el?

“En Brera, con una superficie de 300 metros cuadrados. Hermosa casa que me encanta.”

Naciste en Roma pero compartes apellido con un famoso personaje de televisión de los años 80, que es muy milanés.

“El loable Camillo Zampetti (Guido Nicelli en la serie “Hijos del IIIC”), Sr. Dr.). Sé que sé».

¿También eres un cumplido?

(Él ríe)

“Si Nikkele todavía estuviera vivo, apreciaría mi estilo: era muy elegante. Y podría ser mi cliente.



