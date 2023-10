Fabrizio Corona en Rai TV habla sobre la cuestión de las apuestas por Fagioli, Tonali y Zignolo – Corriere.it

Fabrizio Corona llega a tiempo a los estudios Rai3Invitada Nunzia Di Girolamo a las 22.43 horas del martes. El partido Inglaterra-Italia acaba de terminar y, como él mismo predijo, está listo para nombrar a otros jugadores que participarán en las apuestas. Di Girolamo inmediatamente lo presiona sobre sus vínculos con la fiscalía. Fabrizio mira directamente a la cámara y dice: “No soy un sinvergüenza en absoluto. No estoy en el lado bueno. Ha revelado una investigación que no se puede ni imaginar lo que hay detrás». A los 10 minutos se transmite una película: Corona habla con su fuente, quien le dice: «Faggioli ya jugaba en Cremonese, jugué con él. Apostando a todo , fútbol y otros deportes. Legales. E ilegales». Volviendo a la gira prolongada en Piacenza, una fuente revela: “Su madre ha bloqueado su cuenta”. Fabrizio es un animal televisivo, genera suspense -como es su estilo- y tiene algo para todos. Recoge a Zaniolo, el único que rechaza la apuesta. «Su abogado lo sabía». Y añade: “A través de las conversaciones de Fagioli, se establecen contactos con los otros dos, Zaniolo y Tonali. Fagioli y Tonali juegan en 2011 en Piacenza. Se cruzan. Luego muestra otro video. «Mi sobrino jugó en el Inter, luego se rompió un ligamento y no jugó. Mi sobrino es amigo de Zaniolo, le dio su tarjeta de crédito y su PIN y juega con su dinero».

Di Girolamo le muestra el cartel que le entregó el estadio de la Juventus (“Corona di li…”) y le recuerda sus acusaciones contra la Juventus (“La Juventus lo sabía”); Responde así: “La realización de esta investigación me crea muchos problemas y no puedo recordarles lo que sucede en Italia. Pero si tengo que morir, prefiero morir de esta manera. Al menos debería ser una figura histórica. No entiendes que estoy loco. La Juventus no le dejó jugar en agosto porque lo sabían, le di la noticia y nadie lo tuvo en cuenta. La Juventus tardó dos semanas en informarlo. Fagioli llevaba seis años en la Juventus y la gente se dirigía a las puertas de Vinovo para recibirlo. Fagioli apuesta todo desde niño y es el único que está realmente enfermo: ha contraído una deuda de un millón de euros en tres meses. Luego la ronda de apuestas en Piacenza: “La madre bloqueó su cuenta y ahora la gestiona ella”.