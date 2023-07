Fabio Fazio: «Sin purga». También dice que se agravia a la izquierda

Fabio Fazio congela la izquierda. Explica que en realidad nadie lo echó de Rai -como afirmó la izquierda durante semanas gritando contra el gobierno- sino que se fue simplemente porque él y Letzito tenían un mejor contrato. “Nunca dije que nos despidieran, nunca usé la palabra purga o incluso purga —explica en rueda de prensa mientras presentaba las agendas de Warner Bros Discovery—, si después de meses no pasa nada, estamos en marzo, finaliza contrato en junio, uno decide para continuar en otra parte Pero no nos escapamos de noche con un casco, como un gato y un zorro. Simplemente llegó «oferta importante». Agua en llamas también de Luciana Littizzetto: «Cerrar no trae buena suerte, nunca lleva a nada bueno. La apertura, la inclusión y la circulación de las personas, también en base a los talentos y lo que uno puede hacer, es lo mejor. En un mundo globalizado , ya no es una situación. Lógicamente marcar todas estas casillas” y, de hecho, pasar a un televisor con un objetivo pequeño como el Nove “me suena como una actualización, un paso adelante”.

Fazio explica su vinculación con la política, a quienes le preguntaron si se sintió indefenso por la izquierda en las negociaciones por la renovación, que luego nunca sucedió, del contrato con la televisión pública. “No creo que la política deba defender a los que hacen mi trabajo, si la política me hubiera defendido en mi vida, me hubiera quedado en Rai Uno o me hubiera vuelto a Rai en lugar de quedarme un año. Después de probar La7. Veo a los políticos diez minutos antes de que comiencen a transmitir en el camerino”. Y otra vez: «Vivo en Milán. Tomé una decisión muy voluntaria, cuidadosa y decidida en 1993 cuando hice Quelli che il calcio y me di cuenta de que el juego se estaba poniendo serio. No quiero que nadie me defienda, salvo mi trabajo y mis resultados y nada más, no me importa nada», concluye Fazio.

Fazio también habla de su relación de cuarenta años con Rai. “No dejo nada atrás, dejo todo en él”, explica, “lo que traes al escenario es todo lo que hay dentro de ti, detrás de ti. El público ve los años anteriores en nosotros. ¿Cómo puedo decir que está detrás de mi vida? Nunca escucharé una palabra en contra de Rai, no porque sea el plato que comí, sino porque es el plato en el que cociné».

Luego explicó que la puerta, o más bien la silla de invitados del «Che tempo Che fa», estaría abierta para todos, sin importar la filiación política. Y a quienes le preguntaron si el líder de la Liga también volvería a su emisión, quizás con motivo del primer episodio, el 15 de octubre, el maestro y Letizito respondieron con un chiste: «Al principio no, tranquilo. bajo. Alguien “en una casa nueva” los invita después de arreglar y comprar el sofá y la silla.” No es de extrañar, entonces, que Salvini, quien escribió “Billy Chao” para comentar el paso de Fazio y Letizito a Discovery, tuiteara el El día en que Ray se despidió oficialmente: “Yo solía Eso es porque ya pasó 124 veces. , por lo que no hay nada nuevo especial. Me sentí como en casa».