F1 GP México, Verstappen también domina los Libres 3. Ferraris detrás

Siempre están Max Verstappen y Red Bull en lo más alto de la tabla de tiempos. Incluso la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México no fue una excepción y el campeón del mundo consideró oportuno no dejar nada a sus rivales. En particular, para Alexander Albon, que está en forma y sigue mostrando grandes cosas en cada vuelta con su equipo Williams. El piloto tailandés paró a 70.000 del holandés, por delante de Sergio Pérez, que se sitúa en tercera posición, mientras que el piloto de Red Bull ocupa la segunda plaza, a poco más de una décima de Verstappen.