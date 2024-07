F1 – F1, Ferrari está ‘arreglando’ su último paquete de desarrollo

ferrari Ha estado sufriendo mucho durante el último mes. coche de F1el SF-24, al que parece faltarle el punto de funcionamiento correcto. Es más, por si fuera poco, el equipo se dedica a ello. Via Abeton Interior 4 Sigue perdiendo piezas. Lo último preocupa al director técnico Enrico Cardel. De hecho, el italiano rescindió su contrato con los ‘reds’ hace unos días. Lo hizo porque respondió positivamente a la oferta que recibió de él. aston MartínCarga muy respetable. En definitiva, otra pieza de… caballo saltando Eso se va.

El grupo de trabajo que formaste Matías Pinotto En la práctica ya no existe. Este escenario no necesariamente tiene que ser visto con malos ojos, ya que es el trabajo del ingeniero con gafas que creció en… ferrari Se filtró por todas partes. Fasor Llegó sin satisfacer las expectativas, pero demostró de manera lenta y progresiva que definitivamente hay margen de mejora. hasta monje El progreso histórico del equipo italiano ha sido constante. Desde entonces algo ha sucedido, un contexto que ha aparecido más de una vez en un equipo a Maranello.

En este caso hablamos de la falta de un salto en la calidad esperada de las actualizaciones, pero con mucha cautela hay que añadir otro dato que quizás no todos hayan confirmado. Nos referimos a la incapacidad de la persona pelirroja para extrapolar correctamente actuación Y también con el paquete. Imola. Sí, porque incluso sin el fondo nuevo, el color rojo no funciona y siguen ahí las mismas marsopas. El efecto se deriva de la estrecha ventana de ajuste de ferrari que, dependiendo de Planificación Pista, no puede funcionar bien. El compromiso aeromecánico no existe, en definitiva…

Carlos Sainz (Ferrari) durante los entrenamientos libres en Silverstone

Echa toda la culpa a las nuevas funciones introducidas España Esto es un error. La evidencia de lo dicho era clara. grande premio de grande Bretañadonde fracasó sin el nuevo suelo tras un entrenamiento libre, el ferrari Ella se vio siendo golpeada rojo toro, McLaren Y mercedes. Hay muchos problemas debido a una Probar Quién no sabe gestionar la transición entre giros lentos y rápidos, porque cuando el set es corto siempre queda algo expuesto. Esta es la situación actual de la histórica escudería italiana, que está trabajando incansablemente para cambiar el desempeño en las últimas cuatro carreras.

F1 y Ferrari trabajan en ‘arreglar’ el último paquete de actualización

Una semana de descanso y luego viajamos a Hungría.. Las temperaturas serán mucho más altas que enInglaterra Sin duda, el ajuste es menos complicado. Hay dos factores que deberían ayudar. ferrari, decidida a perfeccionar su fin de semana en las Tierras del Este. Para ello, el primer objetivo siempre sigue siendo el mismo: Centre el punto de trabajo del asiento único que debe estar bien equilibrado.. No será fácil salir de este momento. El dilema Técnico porque la moral no es muy alta y no siempre es fácil «encender la motivación».

El Ferrari SF-24 de Charles Leclerc en el garaje – Gran Premio de Gran Bretaña 2024

Operativamente, hablemos de las últimas actualizaciones. Fasor Afirma que los datos recopilados en Silverstone son muy importantes, porque cuando cometes errores puedes aprender. Según dicen, comprendieron cómo eliminar el rebote aerodinámico gestionando mejor la distancia al suelo del coche. en F1 Sin embargo, las palabras toman su tiempo, porque sólo los hechos marcarán la diferencia. Hay quienes estos días lo confirman.No garante Puedes usar el nuevo paquete porque no hay curvas rápidas para activar. Saltar.

mientras que un Spa Francorchampsdecimocuarta etapa del Campeonato del Mundo 2024, la velocidad máxima de esta ruta no le permitirá utilizar las últimas actualizaciones. Según información recopilada por nuestra redacción, el objetivo de la pelirroja no es diversificar el paquete en función de Planificación. De lo contrario, Meta Su objetivo es hacerlo funcionar en todos los circuitos liberando así el rendimiento. Promociones Sigue sin expresarse. Alta sobrecarga que los datos ven pero la ruta no expresa. Las pruebas de comparación continuarán porque será necesario confirmar los cálculos con datos en inglés.

Por eso no podemos descartarlo definitivamente en los entrenamientos libres del viernes. HungríaEjecute otra prueba para comprender mejor el nuevo paquete. Mientras tanto, trabajamos incansablemente para ampliar nuestro alcance. rangos relacionado con el estado SF-24, porque representa actualmente el mayor problema que limita gravemente las prestaciones de un monoplaza, sea cual sea la versión técnica que se ponga en pista. Pensar en cuántos meses de retraso se pueden acumular es un ejercicio como fin en sí mismo. Esto no quiere decir que todo estará arreglado en dos semanas.

Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) a bordo de su SF-24 – GP de Gran Bretaña 2024

Al contrario, aún está por entenderse cómo resolver los problemas. Los tiempos de las distintas maniobras no pueden “evaluarse”, ya que sólo el juez supremo único, el Camino, podrá confirmar la solución a los problemas actuales. Mientras tanto, el equipo debe unirse. Maximiza lo que tienes a mano y aprovecha, si es posible, cada pequeña situación que pueda surgir durante el fin de semana de carrera. Por lo tanto, minimice los errores tanto como sea posible, mientras espera los famosos “mejores tiempos” que, francamente, tal vez nunca vuelvan a ocurrir en este torneo…

autor: Xander Arcari – @berrageiz

las fotos: Escudería Ferrari – F1Tv