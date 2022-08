Ezra Miller en tratamiento tras arrestos

Después de una serie de arrestos y comportamiento excesivo, Esdras Miller Anunció que había iniciado un tratamiento para tratar sus «complejos problemas de salud mental». El actor de 29 años. Brillar y la epopeya Monstruos fantásticos Y el escuadrón de la justiciaSe espera que comparezca ante la Corte Suprema de Vermont el 26 de septiembre para responder al cargo de robo.

Se alega que Miller recogió varias botellas de alcohol de una casa en Stamford mientras los dueños no estaban presentes. “Habiendo pasado recientemente por un período de crisis severa, ahora me doy cuenta de que tengo problemas de salud mental complejos y he comenzado el tratamiento”, dijo Miller en un comunicado.

Tráiler «Animales fantásticos – Los secretos de Dumbledore»

«Quiero disculparme con todos los que ofendí y molesté con mi comportamiento anterior», agregó el actor. “Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”. Miller fue arrestado dos veces a principios de este año en Hawái, acusado de acoso en un bar de karaoke y agresión.

A principios de este año, los padres de la activista nativa americana Toccata Iron Eyes, de 18 años, obtuvieron una orden de restricción contra Miller acusándolo de abuso físico y mental de su hija desde que era menor de edad.

tomas clave Brillaruna película de Warner Bros que se completó el año pasado. david zaslavCEO de Warner Bros., habiendo sido cancelar producción Bati-chicaY renovaron su compromiso de distribuir la película Brillar Su estreno está previsto para el 23 de junio de 2023 en los cines de Estados Unidos.