Explosión en el aire a 110 km de Moscú «dron potencial» – el mundo

«Mañana, Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania». Así lo afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, explicando que sobre todo será «artillería y munición para los sistemas que ya tienen las fuerzas de Kiev».

Una explosión tuvo lugar en Kolomna, una ciudad de Rusia en la región de Moscú, a 113 km al sureste de la capital. Así lo confirmaron las autoridades, luego de publicar información y fotos sobre el incidente en las redes sociales. «La explosión ocurrió en el aire. Lo más probable es que estemos hablando de un dron. Pero hasta ahora es imposible decirlo con certeza, ya que no pueden encontrar los restos», dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a TASS. Un portavoz de los servicios de emergencia dijo que «se revisaron varias instalaciones potenciales» y «no se encontraron señales de una explosión».

Esfuerzos de socorro en Zaporizhia después del ataque

Primero, ataques con aviones no tripulados hasta a cien kilómetros de Moscú, con acusaciones de participación estadounidense. Ahora los «saboteadores» se han infiltrado en la región fronteriza de Bryansk: Rusia continúa informando sobre ataques a su seguridad provenientes de Kiev. Dos hombres murieron y un niño resultó herido en lo que el presidente Vladimir Putin describió como un «ataque terrorista» llevado a cabo por «neonazis» al servicio de sus «amos» occidentales. Según un asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, toda la historia es solo una «provocación clásica» de Moscú. Por su parte, Kiev denunció el ataque de drones rusos en Preslav, región de Kherson, que habría alcanzado a civiles en la fila para recibir ayuda humanitaria, que se saldó con nueve víctimas mortales. Previamente, el bombardeo nocturno de un edificio residencial en Zaporizhia mató a dos personas. Volodymyr Zelensky lo llamó un «acto de terror», haciéndose eco de las palabras de Putin. «Expulsaremos a todos los ocupantes y tendrán que responder por todo», agregó el presidente ucraniano. Pero mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano ha admitido que las fuerzas rusas están avanzando dentro de la ciudad de Bakhmut en el Donbass, que parece estar a punto de rendirse según CNN. Los ataques se produjeron en territorio ruso, según el gobernador de la región de Bryansk, en la aldea de Lyubshan y en la aldea de Sochany, a unos quince kilómetros, por comandos de unos cuarenta «saboteadores». En el primer lugar, según Putin, los atacantes abrieron fuego contra un vehículo todoterreno Lada Niva a pesar de «ver que había niños a bordo». El hombre en su automóvil murió y un niño de 11 años resultó herido, dijeron los servicios de emergencia, pero pudieron poner a salvo a otros dos niños pequeños. Unas horas después, el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, dijo que había muerto otro hombre, pero no precisó las circunstancias. Por otro lado, inicialmente no se confirmó la noticia reportada por agencias rusas de que dos adultos y dos niños fueron tomados como rehenes. Solo por la noche, el FSB dijo que los «nacionalistas ucranianos» habían sido «devueltos al territorio ucraniano», que había sido objeto de un «intenso bombardeo de artillería» por parte de Rusia. Putin canceló una visita planificada a Stavropol en el Cáucaso para hacer un seguimiento de los acontecimientos. Denunció que quienes llevaron a cabo los ataques de hoy fueron «neonazis y terroristas como los que torturaron y mataron a la gente de Donbass durante ocho años, como los que mataron a Daria Duzhina en Moscú». “Pero no lo lograrán, los aplastaremos”, agregó.

El sitio web del periódico de oposición ruso Novaya Gazeta informó que el ataque fue reivindicado por una milicia rusa de extrema derecha aliada con las fuerzas ucranianas, la Legión Voluntaria Rusa, que fue fundada por el oligarca Denis Kapustin en agosto del año pasado. «¡Es hora de que los ciudadanos comunes de Rusia se den cuenta de que no son esclavos, comiencen un levantamiento, luchen!» dice un hombre que se identifica como miembro del grupo en un video y agrega que él no mata a civiles. Mientras tanto, los rusos condenan otros ataques de drones ucranianos: uno sin víctimas en el pueblo de Sochany, en la misma región de Bryansk, y otro en la región de Titkino, en la región fronteriza de Kursk, que dejó un civil muerto y otro herido. Luego se reportó una explosión en un bosque cerca de Tula, a unos 170 kilómetros al sur de Moscú, donde se concentran diversas industrias de fabricación de armas. Según el gobernador, el dron podría quedar destrozado. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que algunos de los ataques con drones ucranianos, en particular los dirigidos en diciembre contra las bases aéreas de Ryazan y Saratov, donde murieron tres militares rusos, «no podrían haber sido posibles sin la ayuda seria de Estados Unidos, incluso por seleccionando objetivos, proporcionando inteligencia y otra asistencia”.