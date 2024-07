Experto en enfermedad de Parkinson y sus diez visitas a la Casa Blanca. Nuevas dudas sobre Biden

¿Qué pasa si el presidente estadounidense Joe Biden enferma gravemente? En las últimas horas ha surgido un rumor que ha generado mucha discusión. Según varios medios de comunicación estadounidenses, de hecho, el presidente Biden podría padecer la enfermedad de Parkinson. La indiscreción fue denunciada el pasado sábado por Correo de Nueva Yorkque reveló un detalle interesante: El 17 de enero, un médico experto en la enfermedad de Parkinson de… Centro Médico Walter Reed Visitó la Casa Blanca por invitación del médico personal del presidente, Kevin O’Connor. Esta reunión generó muchas especulaciones sobre la salud de Biden y las posibles repercusiones en su papel de liderazgo, con una presión cada vez mayor por parte de algunos demócratas para lograr que el presidente se retire de su carrera por la reelección. De hecho, algunos miembros destacados del partido anunciaron el domingo, durante una reunión de importantes representantes demócratas en la Cámara de Representantes, que Joe Biden debería anunciar su retirada de la carrera. será sobre Jerry Nadler Joe Morrill de Nueva York, Mark Takano de California y Adam Smith de Washington.

Experto en enfermedad de Parkinson en la Casa Blanca

Un segundo informe arrojó luz sobre más detalles sobre la posible enfermedad. Como Alex Berenson publicó en su Substack, hechos no reportadosel doctor Kevin R. Bulo Visitó la Casa Blanca nueve veces entre el 28 de julio de 2023 y el 28 de marzo de 2024. Los registros de estas visitas, que se extienden hasta el 31 de marzo de 2024, Disponible en linea Es de dominio público. ¿Pero quién es Kevin R. ¿Bulo? Es neurólogo y coronel retirado del ejército, además de especialista en trastornos del movimiento en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Según su expediente médico, es un neurólogo experto y su trabajo en la búsqueda de tratamientos para la enfermedad de Parkinson en etapa temprana es muy conocido en Estados Unidos. La frecuente presencia de un experto en la enfermedad de Parkinson en la Casa Blanca suscita ahora muchas especulaciones y más preguntas sobre la salud del presidente Joe Biden y los motivos detrás de tales visitas especializadas. La Casa Blanca lo niega y afirma que Canard es simplemente el neurólogo que visita a Biden cada año. El propio médico también demostró, durante el último mes de febrero, que el presidente americano no tiene ningún problema particular. Pero la pregunta básica sigue siendo: ¿por qué todas estas visitas en tan poco tiempo? Todo parece ser sólo una rutina normal.

Opinión de expertos reportada por los medios estadounidenses.

Algunos expertos médicos creen que es posible que se trate de Joe Biden Sufre parkinsonismo, término médico que describe un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, incluidos temblores, rigidez muscular, lentitud de movimiento (bradicinesia) e inestabilidad postural, es decir, dificultad para mantener el equilibrio y la postura. Profesor emérito de Neurociencia, que nunca antes había tratado al presidente, un dicho Prensa Libre Creer que Biden puede tener la enfermedad de Parkinson: Alex Berenson fue contactado por otro neurólogo después de su artículo sobre… Subpila, confirmando estas observaciones. Este último explicó que todos los síntomas que se pueden observar en el presidente Biden son síntomas de la enfermedad. Aunque probablemente sea sólo una coincidencia, la semana pasada el ocupante de la Casa Blanca firmó una legislación para combatir la enfermedad de Parkinson, que promete « Aumentar significativamente la financiación federal para la investigación y desarrollar vías más efectivas para tratamientos y curas. » Y « Mejorando el diagnóstico precoz «De la enfermedad.

¿Quién es el médico de la Casa Blanca que defiende a Biden?

El médico del presidente Joe Biden, Kevin O’Connorpublicado mensaje Intenta explicar los motivos de las numerosas visitas a la Casa Blanca del especialista en enfermedad de Parkinson, Kevin R. Canard, destacando que Biden no ha visto a un neurólogo fuera del ámbito de su visita médica de rutina y reiterando que con motivo de este examen, ni siquiera el especialista detectó ningún hallazgo compatible con « Cualquier trastorno cerebeloso u otro trastorno del sistema nervioso central, como accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o esclerosis lateral ascendente, y sin signos de mielopatía cervical. «.

Por lo tanto, la Casa Blanca se basa en las valoraciones de Kevin O’Connor para tranquilizar al atribulado público estadounidense sobre las condiciones del Comandante en Jefe, pero hay un problema fundamental. Levantado de la cabeza Político: El médico es amigo de la familia y ex socio comercial del hermano del presidente estadounidense, Jim Biden. Los vínculos del médico con la familia presidencial se intensificaron cuando asistió de 2013 a 2015 Beau Biden En su batalla contra un tumor cerebral.



Las relaciones de O’Connor con los miembros de la familia Biden continuaron incluso después de que Joe Biden dejó el cargo de vicepresidente. Indica que a mediados de 2017 PolíticoJim Biden ha comenzado a invertir en iniciativas en el sector sanitario, involucrando en sus asuntos al actual médico de la Casa Blanca.