¿Existe una dictadura en Venezuela? Lo que piensa la gente común – MULTIpolAR WORLD

Savista Venezuela es una dictadura despiadada. La gente se debilita a los pies de hierro del tirano Maduro. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos argumentos de nuestros propios liberales con el apoyo de toda la comunidad de medios de comunicación?

Sin embargo, la verdad es completamente diferente y nos dice algo más. ¿Quién mejor que la gente común para darse cuenta de la realidad del país?

«No hay dictadura en Venezuela, la situación económica está mejorando», dijo un ciudadano venezolano que trabaja como taxista a la periodista australiana Denise Rogadouk que fue entrevistado mientras conducía por una carretera en Caracas.





«Si hay una dictadura en Venezuela, creo que la gente no se va a expresar en la forma en que se expresa. A veces se comportan como racistas», dice el ciudadano en un video subido por un periodista en Twitter, agregando que los partidarios del gobierno siguen recibiendo ataques de manifestantes.

Hay dictadura # Venezuela? Un taxista de Caracas comparte su humilde opinión sobre la situación política y económica de su país. pic.twitter.com/df8xxQqkfx – Denis Rogatyuk (enDenisRogatyuk) 28 de noviembre de 2021

Por ello, explicó que estos ataques contra los partidarios de la Revolución Bolivariana no se habrían producido si hubiera habido una «dictadura» como insisten algunos. «Como dije, si los ves vestidos como sugieres, te atacan, te echan. Si hubiera dictadura no sería posible para ellos, pasaría lo contrario, no pasaría en ningún lado».

Por el contrario, es muy común ver a personas con sombreros y vestidos de la oposición, y no se ve a ningún funcionario del gobierno que venga a etiquetar como «enemigos» o cosas por el estilo.

El taxista argumentó que los opositores se quejan constantemente de lo que se llama «dictadura», pero la verdad es que quieren imponer que «porque visten ropas rojas, te están atacando».

Dada la situación económica, el ciudadano venezolano cree que Venezuela realmente se está «recuperando» y que «no podemos recuperarnos del todo del asedio, son demasiado fuertes».

En conclusión, dice: «Cada vez que nos quieren engañar más, los venezolanos sabemos cómo lidiar con la militancia y el sufrimiento».