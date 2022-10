Existe riesgo de infección por salmonella.

El Ministerio de Salud anuncia retiro por única vez por riesgos microbiológicos: la bacteria Salmonella está presente en una muestra de cada cinco

Unas horas después de llamar a los panqueques de marca. Bernard Garneau Kreiber Debido a la posible presencia de la bacteria listeria, se ha informado que los operadores de semillas de sésamo orgánicas de marca han sido retirados del mercado. Copa Fifi Verde. El Ministerio de Salud publicó el aviso en su sitio web. El retiro se realizó, en particular, como medida de precaución debido al incumplimiento microbiológico. De hecho, se encontraron rastros de salmonella en una unidad de muestra del lote extraído de 5.

La bacteria Salmonella puede causar infección por salmonella. Los síntomas más comunes de la salmonelosis son dolor de estómago y de estómago, que pueden ir seguidos de vómitos, fiebre, náuseas, etc. A diferencia de la listeriosis, la infección por salmonela no suele ser grave; debería desaparecer en unos pocos días. Sin embargo, los síntomas pueden ser muy molestos y persistentes. Por ello, se aconseja a los consumidores que hayan adquirido estos productos que no los consuman y que los devuelvan al punto de venta donde los adquirieron. Por supuesto, tendrán derecho a un reembolso.

El Ministerio de Salud retira el lote de semillas de sésamo

A continuación se muestra toda la información sobre el formulario de retirada. producto de marca Copa Fifi Verde. La categoría de ventas es Semillas de sésamo orgánico. El nombre o razón social del FBO bajo el cual se comercializa el producto Coop Italia SC El lote de producción es el número 138/22. La marca de identificación del fabricante/fabricante es Melandri Gaudenzio srl. El nombre del fabricante es Melandri Gaudenzio srl. La fábrica está ubicada en Bagnacavallo, en la provincia de Ravenna, en Via Boncellino, 120, 48012.

La fecha de caducidad o periodo mínimo de almacenamiento está fijada en mayo de 2023. Descripción El peso/volumen de la unidad de venta es de 250 gramos. Como es habitual, se publicarán todas las comunicaciones posteriores y otros informes. Como se esperaba al comienzo del artículo, hoy se informó un aviso de retiro de un lote de pasteles de marca. Bernard Garneau Kreiber por la presencia de bacterias Listeria monocytogenes. Este no es el primer lote que se retira por este motivo en los últimos días: a la espera de más actualizaciones sobre el problema.

