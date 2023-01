¿Existe realmente un ganador? – Gratis todos los días

fabrizio piacin 17 de enero de 2023

aquí estamos Fiesta de San Remo “De un retorno a la normalidad” (cit. Amadeo) Acercarse (7-11 de febrero). Han enviado 28 (¡veintiocho!) canciones al concurso, así que aquí estamos con las boletas de calificaciones de la primera escucha (por lo que vale, bastantes).

Gianluca Grignani – cuando ella exhala

Gianluca creció. Habla del p. Una relación muy compleja y poderosa. Grignanona clásica, muy amarga pero también alegre. «¿Vienes a mi funeral o no?» son preguntas Calificación 6.5

Colabis DiMartino – chapoteo

Hay una buena cantidad de confusión de gestión entre él y ella. Él, en particular, parece francamente deprimido. La gran música musical es como la ligereza. De hecho, esto también es muy hermoso. Falta un poco el efecto sorpresa, pero también los sticazzi. «Qué mar, qué mar, Flotando como holgazanes, Para que no sienta el peso de las expectativas, Voy lejos sin ti». Esto debe ser una puta. Calificación 7.5

Artículo 31 – hermoso viaje

Cualquiera que haya seguido la evolución de J-Ax sabe que pasa de la juventud a la vejez, de la nada al éxito, luego nada otra vez y luego el éxito otra vez… lo tiene por dentro. Más «hacha» que «artículo» en el ensayo se escucha con más gusto. «En realidad éramos dos pelotas trabajando como pareja». Metáfora exacta. Calificación 6/7

gianmaria – monstruo

Él resopla ante la idea de que ella pensó que él era malo. Y tal vez lo sea. Suena a Sangiovanni, pero sin el Malibu y con una gran cadencia. «Dejé mi libro en la cama para ti, para que sepas que volveré». Hay cultura. Calificación 7.5

ana oksa – sales

Anna Oksa se dirige a las mujeres y las llama a renacer, a nacer de nuevo, a nacer de nuevo. Desgarrador, incluso mucho. «Vivirás y vivirás y vivirás y vivirás y vivirás» Signo de Mo’me (cit.) puntuación 5

señor ryan – superhéroes

Él y él se aman más que cualquier otra cosa. Una canción tan fácil como beber un vaso de agua, dulce como el algodón de azúcar. Azúcar garantizado. “Y detendremos el viento, como en un huracán”. Cuidado con el cambio climático. puntuación 5

rosa quimica – Hecho en Italia

Colocaciones generales sobre imbéciles italianos, uno en línea con el otro. Dos cosas: solo hay un guardabarros Vibra, pero funciona bien. «Te quiero desnuda con una media blanca». Son los gustos. Calificación 6.5

Georgia – malas palabras

Piensa en su viejo, con quien en ese momento se divertía locamente, y en fin, hay algo de pesar, algo de amargura. Pianola Bontempi Anni 90 es una emoción, la canción es sic. Aquí, para ser honestos, esperábamos algo más de ella. «Y jugar batidos en los prados, ir a dormir todavía mojado». Reumatismo garantizado. Calificación 5.5

LDA – si entonces mañana

Él está profundamente enamorado de ella, pero no está claro si todavía está allí o si ahora es solo un sueño para aquellos que se despiertan sudorosos. Suena como una canción generosa del corazón. «Y echo de menos pintar en la playa, con dos iniciales en un corazón de arena». mátame puntuación 5

Placer – ceniza

Una relación complicada, que quiere alejar pero sabe que es su salvación. Muy poco para alguien tan bueno como él. «He visto dos infiernos a la vez». Nunca una pepperonata fría por la noche, jamás. Grado 6

Aries – Un mar de problemas

Ella «ama» y todo lo hermoso, especialmente la pieza. Calcutta Brand no es solo una garantía, lo es todo. «No puedo nadar en un tanque lleno de tiburones». Gracias por el fondo. Octavo grado

Sethu – terrenos perdidos

Ambos hablan y él explica que ella es, literalmente, una «cabeza tonta». Como Blanco, pero menos: Sucio Blanco. «Si tengo la cabeza aburrida, pero aquí hay guerra». Y en este punto te preguntas qué es más peligroso. Calificación 5.5

Tanani – tango

Son amantes, se aman, pero están lejos. de un año Y por lo que son varillas. Balatón. Platónico. Balatonerima. «Estábamos en mi lugar, pusieron a la policía, fue hermoso hasta que la policía tocó». Calificación 7.5

el este – yo vivo

El Levante habla de lo que siente por dentro, una serie de emociones salvajes. Y vive para su liberación. hacerse escuchar. «Estoy viviendo un sueño erótico. La alegría de mi cuerpo es una obra mágica». Calificación 6.5

leo gasman– tercer corazón

Simplemente estafaron y se detuvieron y bajaron y tomaron de nuevo, ya sabes, él simplemente no puede vencerlo. Atractivo. y pare. Tres corazones en la caja. Estamos trabajando. Grado 6

Moda – Déjame

Un tema muy serio, melancólico, en la pieza «Alla Moda». En realidad no, parecen moda imitando a Pooh imitando a moda. Y de todos modos, no está mal. Un hilo triste, por así decirlo. «Déjame, pero por favor no me dejes prestar atención». Salgo a buscar un cigarrillo. Calificación 6.5

Marco Mengoni – dos vidas

Existe un amor generalizado por este «Mengoni en pureza». «Debería llamarte y decirte las cosas que siento, pero me estoy quedando sin excusas y estoy indefenso». Digamos que te quedas sin crédito y que tengas una buena noche. Calificación 6/7

comprar – egoísmo

Es el egoísmo de Manga y ella lo admite con calma. Tanto es así que afirma que tener la otra mitad se siente menos egoísta. Un círculo vicioso de sadismo y berrinches. No está mal, buen ritmo. Al menos no estamos teniendo el corazón/amor habitual. Se reconoce la presencia del salmista, que no daña. «Si no necesitara tu ayuda, ya te follaría». honestidad. Calificación 6.5

paula y claire – furia

Una noche llena de baile salvaje y entretenimiento loco «contigo». Vamos a bailar. Como con Dargin, por así decirlo. Pero Dargen era Dargen. Expectativas muy altas, no cumplidas en su totalidad. Dos millones de palabras no son suficientes para decirte lo que eres para mí. Evita Twitter. Clasificación 6+

primos del campo – carta 22

En pocas palabras: tiene miedo de que lo abandonen en la estación de servicio y le pide al desafortunado que no lo deje solo como un perro. La mano de Lucchesi (LRDL) hace una contribución crucial y la canción funciona muy bien. «No soy más que un edificio en construcción y se está cayendo». Contratos falsificados. Calificación 7.5

primero – tierra

Tiene polvo encima y quiere salir bajo la lluvia. En general, uno no entiende los murciélagos. Y por eso es hermosa. Automático a fondo pero bien aprovechado. ‘Quieres saber que puedes ver, aquí en el estante, yo que tengo mucha imaginación, veo mar, mar, mar.’ Luca Carbone sobre el ácido. Fila 7

más – el amanecer Las perturbaciones bestiales y muy profundas de la imaginación de Último. El optimismo es otra cosa, pero lo sabemos demasiado bien. Como él escribe, muy poco. Elegible para ganar. «Me encanta el amanecer porque a menudo odio mi vida». Calificación 7+

mi señora – Bien y mal

Cuando os encontráis después de mucho tiempo es fácil que salga el mal. Tempo rápido, remix reducido. «Puedo ser una perra, pero tú eres peor que yo». hermosa pareja Fila 7

Voluntad – Tonto

Se separaron y él piensa en ella (increíble). Pero al menos tiene la claridad para entender que si lo intenta de nuevo, corre el riesgo de parecer una mierda. Si usan esto después de la medianoche, corren el riesgo de aplastarte. «A veces me siento estúpido y quería que todo el planeta estuviera en mis manos». incluso menos. puntuación 5

mara sati – dos mil minutos

Piensa en el anciano que solía volver a casa y beber como un alpino. Con todas las consecuencias del caso. Hay grabados de Damiano de Manisquin y Thasop. y sentir. «No importa si duele, descalzo en la nieve». Geokas Casela lo hizo en Burning Embers, aficionados. Fila 7

Cola Zeo – no tengo ganas

Gran ritmo, pero no abrumador en la primera escucha. «Me encanta tu boca y la espada en la piedra, me llaman Arto en la universidad». Del tercer corazón de Gassmann al tercer tramo de Colla Zio es pan comido. Calificación 5.5

como las cosas – Adiós Tal vez rompamos, quién sabe, pero prometamos no renunciar el uno al otro. Fausto Lama y California están enamorados. y sentir. Todo es tan honesto que no puede evitar funcionar. «Seré como ese humo que pinta el marco que quité de la pared». Necesitamos un pintor. Calificación 7.5

Alódice – dos

Empieza mal, sigue mal y acaba mal. Ay, qué decepción. «Nuestro amor acaba de nacer, pero terminó mal». Tinder, clásico. puntuación 5 O todo lo contrario.