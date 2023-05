¡Exclusivo! Así el gobierno de Conte abandonó a los italianos en Venezuela. Antecedentes: Alertas de Inteligencia, Relaciones Madureanas en los M5, Ascenso y Caída de Juan Guaidó

Cuando realmente la última palabra el uno del otro Venezuela será pronunciado, Juan Guaidó No sería capaz de culparse a sí mismo por no intentarlo todo para derrocarlo. Nicolás Maduro.

leyes Maracaibo, ¿Qué opinas? «Fuerza de nueve mares«Obviamente. Pero para un presidente que la historia ha juzgado envejecido».temporario“El acento en la vocal equivocada —que nos remite a la ciudad portuaria de Maracaibo— representa más que una consigna y siempre será una agonía. ¿Cómo hubieran ido las cosas si hubiera sido ese día de mayo prometido a 300 mercenarios fuertemente armados por el boina verde? jordan goudreau Ya se logró capturar o eliminar Nicolás Maduro¿según lo acordado?

A bordo de dos barcos de pesca rebosantes de armas, transpondedores y municiones, he aquí una compañía de (solo 60) hombres con poco o nada que perder. de Colombia A la Costa Caribe de Venezuela: ¡Vamos! Unas pocas millas náuticas y ya llegó la evidencia del resultado de la misión: mareos y vómitos a bordo para muchos. Esto no es un buen augurio, un presagio sombrío, mientras que el propio Goudreau, cuando comienza el bombardeo, saca su teléfono inteligente y comienza una transmisión en vivo en las redes sociales. Dice que está dirigiendo una operación militar que derrocará al dictador. ¿Qué puede salir mal?

Las Fuerzas de Defensa de Venezuela están esperando a los mercenarios (y no podía ser de otra manera). Una vez vistos, se involucran en un tiroteo de tres cuartos de hora, algunos asesinados, otros arrestados y otros ejecutados en el acto. Es un naufragio en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo el intento de deponer a Maduro: ni el primero ni el último.

Al definir al dictador de Caracas, Juan Guaidó nada peroun muchacho juega a la politicaPero cuando el Presidente de la Asamblea Nacional -después de las elecciones ficticias de 2018- se declara el presidente interino al Estado, cuando sea reconocido como tal por Estados Unidos a Donald TrumpSon muchos los que creen que las horas de Nicolás Maduro están contadas.

estrategiapresión máximaEl montaje en la Casa Blanca es claro: estrangular al régimen venezolano con sanciones sin precedentes, levantar a la población y sacar al autócrata. Y de hecho, mucha gente sale a la calle todos los días, a pesar de la cruenta represión de la policía de Madhurist. Pero Maduro, su antecesor Hugo Chavez Sin heredar carisma pero ciertamente perspicacia, estudió cuidadosamente los antecedentes de los líderes derrocados por golpes de Estado.

Por eso, a lo largo de los años, se le han otorgado los privilegios de un mando militar que lo hacen impermeable a las tentaciones del exterior e insensible a las demandas de la sociedad civil. Así, cuando Guaidó lanzó la Operación Libertad, citando el apoyo de los militares, estos últimos apoyaron en gran medida a Maduro. Hay un momento, entre muchos giros llenos de decisiones cruciales para el destino de las personas, que es más dramático que otros: es el momento que ocurre cuando la oposición intenta entregar ayuda humanitaria a través de puentes fronterizos con destino a un país exhausto. . En ese mismo momento el ejército venezolano podría iniciar la revolución. En cambio, bloquearon la carretera, usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, prendieron fuego a los camiones que transportaban ayuda y dispararon contra la multitud. Son escenas del drama. Mientras tanto, en Roma se añadió el prefijo «psycho». Es precisamente en esas horas que, de hecho, hay quienes trabajan, con suerte sin saberlo, para hacer de Italia una broma de Occidente.

Mientras nuestros aliados tradicionales, desde Estados Unidos hasta los principales países de la Unión Europea, apoyan sin vacilar a Juan Guaidó, el gobierno amarillo-verde encabezado por jose conte De hecho, conduce a un vergonzoso ejercicio de equilibrio diplomático y geopolítico en su propio beneficio. Fue Italia, en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bucarest el 31 de enero de 2019, la que impidió la emisión de una declaración conjunta por parte de los estados miembros de la unión. ¿Por qué?

Nuevamente, Italia, cuatro días después, se opuso a la declaración realizada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, federica mogheriniintención de repetirapoya“Del Viejo Continente a la Asamblea Nacional venezolana y su Presidente, destacando el hecho de que algunos países, sobre la base de”multinivel«, ya reconoció a Juan Guaidó como líder legítimo del país. A las 10:00 de la mañana, Roma pide más tiempo para revisar el acuerdo. A las 13:00 se retracta definitivamente. ¿Por qué?

Y son italianos, en particular Dale movimiento de 5 estrellasde ligaEn algunos casos, son elegidos partido Democrático (Brando Benifi, Goffredo Bettini, Renata Priano, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Sergio Coverati, este último exacerbando su posición: «La abstención fue un error técnico, que yo habría votado en contraAbstenerse en la votación de la resolución en la que, el 1 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente, instando a los países de la UE a hacer lo mismo.

Para responder a estas preguntas, para entender lo que realmente está pasando en esos agitados días en el gobierno italiano, es necesario consultar con quienes están involucrados en las negociaciones a puerta cerrada, para profundizar en el asunto. Primero, sin embargo, se necesita una hipótesis. Sí, porque Venezuela nunca ha sido un lugar para Italia. Cuenta la historia que incluso era uno de nosotros, alguien lo llamó Américo Vespuciopara bautizar al país. Su mente volvió a las casas modelo sobre pilotes Venecia, a los edificios con vistas a los canales. sucede enAlvenezulaEn la Pequeña Venecia, miles y miles de inmigrantes de la península se han asentado a lo largo de los siglos. Su vocación es la misma que la clase dominante del país sudamericano, que valora la iniciativa, la creatividad y la diligencia. La llamada del presidente es histórica Rómulo Gallegosen su discurso inaugural en 1948, empeñado en preguntar «Armas extranjeras, sangre extranjera, ayudan a fortalecer el déficit material humano local.. Y los italianos no te hacen esperar. Entre 1949 y 1960 fue una política de «Puertas abiertaspromovido por el presidente Marcos Pérez Jiménez Hace de Venezuela uno de los destinos favoritos de la inmigración italiana. I «BizanoConstruyen el tejido industrial del país y conforman la clase media y los venezolanos adinerados. En su mayoría hombres, se integran en la comunidad local al casarse con mujeres locales. Pero su relación no debe entenderse como una fusión: el vínculo con la patria es demasiado fuerte. No es casualidad que Caracas ocupe el segundo lugar después de la península en el mundo en cuanto a consumo de pastas. Sí una cuestión del paladar, pero sobre todo la sangre que fluye en las venas, el corazón que late incluso más allá de la periferia.

Para las 150.000 personas con pasaporte italiano, para el millón y medio de pesanos -considerando la segunda y la tercera generación- que están en el lugar, el gobierno de Roma, a principios de 2019, les ha dado la espalda dramáticamente.

En días en que el país parece estar al borde de la guerra civil, los máximos representantes de la comunidad italiana en Venezuela toman medidas para demostrarle su posición a Farnesina: están sin duda del otro lado del régimen de Maduro. Intentaron involucrarse en la transformación de Chavisa, y cómo lo hicieron, pero la matriz socialista bolivariana con la que se vistió el régimen es en realidad el vestido adecuado para ocultar una transformación racialmente sesgada. De hecho, el primer jefe amerindio ve a los italianos no como un problema per se, sino como europeos blancos. Pero si a principios de la segunda década del tercer milenio Roma pedía paciencia, ahora los italianos en Venezuela piden apoyo. Además, el personal de Juan Guaidó está salpicado de colaboradores de evidente ascendencia belpaese. Bono que además del mencionado tema racial debe proponer una fácil elección de campo para el gobierno verdiamarillo. Pero esto tarda en llegar.

Giuseppe Conte está en Conte Stage 1 en todos los sentidos de la palabra.

Atrapado entre los viceprimeros ministros Luigi Di Maio y Matteo Salvini, el primer ministro se ve tanto como un jarrón de barro entre dos jarrones de hierro. Para evitar una avería, todos los días se ve obligado a realizar complejas acrobacias, en las que se debe reconocer cierto talento. Sin embargo, hay momentos en que el artificio retórico no es suficiente para justificar la pereza geopolítica.

El mismo Guaidó dice:profundo desconciertopara la línea italiana.no entendemos – El escribe – ¿Por qué el país europeo más cercano a nosotros no toma una posición clara y clara contra el dictador Maduro?No es el único que no entiende, pero probablemente no sabía que el Partido de la Mayoría Relativa, el movimiento de 5 estrellasTiene un talón de Aquiles en Venezuela. Probablemente no conozca a ese «pasionario» grillino, Alejandro Di BattistaLe gusta el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, al punto de proponerlo como una alternativa al modelo italiano y europeo. Y quién sabe si le habrían informado que hace apenas dos años, entre un congreso y un acto revolucionario, una delegación de tres grillini fue a Venezuela a rendir homenaje al difunto (por ellos) Chávez. Soy Manlio DiStefanoEn tanto, asumió el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores, Ornella Bertorota Y Vito Petrocelli. Este último, en los días de la invasión rusa de Ucrania, como presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado merece -de sus colegas- la designación «Camarada PetrovDada su proximidad (un eufemismo) a la ubicación de Moscú. Durante la crisis venezolana, tal vez, pueda reconocerse como «camarada pedro«.

Interior de la residencia del embajador de Italia en Caracas, silvio mignanoLos grillini luchan por interceptar las inquietudes de sus compatriotas. A quienes dicen estar preocupados por los secuestros de sus familiares y el hostigamiento por parte del régimen, Grillini respondió brevemente:Tengo algunas simpatías, incluso en Italia con el gobierno de Renzi que es malo.". cortina.

Pero con el avance de Guaidó, no hay tiempo para demoras. Sin embargo, Conte no parece dispuesto a ceder en su (solo aparente) imparcialidad. No está claro cómo es posible no entender que no reconocer a Guaidó como presidente significa apoyar a Maduro en ese punto. Una delegación de representantes del líder opositor venezolano está en contacto con él Mateo Salvini. Enviados del presidente interino y parlamentarios se reúnen con el Ministro del Interior y sus seguidores en el Ministerio del Interior. Y el líder de la pandilla es el que escucha por teléfono...