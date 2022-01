¿Exclusivas de PS5 y PS4 el primer día también en PC? Esto es lo que piensa Benji-Sales – Nerd4.life

Sony lanzará Exclusivamente en PS5 y PS4 También de PlayStation Studios Entonces la PC en el primer día? Según Benji-Sales, un conocido analista y creador de contenido, este escenario es poco probable, al menos para los juegos de un solo jugador, pero él lo espera. Tiempos de espera más cortos Para publicar puertos de computadora.

El viernes pasado, la versión para PC de God of War parecía tener excelentes cifras de ventas, según los jugadores contemporáneos y las calificaciones de ventas de Steam y Epic Games Store. Esto abrió varios debates en las redes sociales, con usuarios preguntándose si en el futuro Sony decidiría lanzar la exclusiva de PlayStation simultáneamente en consolas y PC, sin una larga espera. Como probablemente sepa, de hecho, la mayoría de los juegos de PlayStation llegaron a Steam y Epic Games Store solo unos años después de su debut en PS4.

Dice Benji-Sales, quien sin embargo espera Los tiempos de espera se han reducido a solo un año. Para lanzar puertos de PC para juegos de PlayStation Studios.

Además, Benji-Sales explica que las cosas pueden ser diferentes con respecto a Juegos multijugador, con Sony que puede evaluar el lanzamiento simultáneo en PC y consolas para garantizar una base de jugadores más grande. En este sentido, la primera prueba podría ser el multijugador de The Last of Us en el que está trabajando Naughty Dog.

«Quizás grandes proyectos multijugador puedan surgir al mismo tiempo», dice Benji-Sales. «Naughty Dog’s Factions 2 va a ser realmente interesante de ver. ¿El juego será exclusivo de PlayStation cuando se lance o se lanzará al mismo tiempo en PC con juego cruzado? Por lo general, para juegos multijugador que quieren tener la base de jugadores más grande posible. Cuéntanos. Mi opinión «.

Benji-Sales menciona las facciones multijugador de The Last of Us, pero sabemos que PlayStation Studios probablemente trabaja en varios proyectos multijugador.

¿Qué piensas eso? ¿Sony se centrará más en el mercado de PC en el futuro o seguirá dando máxima prioridad a PS5 y PS4?