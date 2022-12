Exclusiva MN – Passerini (CorSera): «Jerrod debe quedarse. Nada de fe ciega en Leao, más tiempo para Benasser»

MilanNews.it

carlos passeriniperiodista de Milán Corriere della Seraentrevista exclusiva con micrófonos MilanNews.it Centrándose en muchos temas relacionados con el mundo rossoneri, entre el estadio y el mercado de fichajes.

Dada la situación de Mignan, ¿necesita el Milan comprar otro portero en enero?

«Mignan merece ser delantero centro: si la lesión es de larga duración, es correcto pensar en un reemplazo de inmediato».

Un par de nombres para enero: ¿Ha comprado Sportiello? ¿Cragno puede ser otra opción interesante?

“Sé que en Sportiello depende de las candidaturas del Atalanta que vencen en junio. Son dos porteros muy diferentes: Sportiello es más de manejo posicional y de área, mientras que Cragno es más explosivo. Los dos son buenos perfiles y, seguro, los dos son porteros que necesitan la prueba; lo ideal es tener un portero listo. Cuando sumas más, Sportello y Cragno son parecidos. Los admiro».

¿El nocaut de Mignan y otras lesiones (Origi, Krunic, Messias, Diaz, Ibrahimovic, Florenzi) restaron su recuperación del Scudetto?

«Sí, obviamente hubiera sido mejor llegar al segundo tiempo de otra manera… Hay rivales que llegan de mejor manera, como el Napoli que tiene muchos jugadores que salen temprano del Mundial, a diferencia del Milan. Incluso. El último año, el Milan pagó mucho. Contra las lesiones de la primera vuelta, que dieron un parón en la última parte, no es de extrañar que le diera al Milan un aceleramiento decisivo. Pagando por algo… el mes de enero corre el riesgo de ser decisivo.

No solo el scudetto: la copa ya se juega en enero…

“Estoy totalmente de acuerdo con la visión de Pioli: hay que seguir ganando; el Milán demostró que aprendió a ganar y no fue fácil: rompió el hielo con el scudetto, pero ahora hay que seguir. El famoso cuarto puesto es una situación excelente, pero no es una victoria.La temporada del Inter ha sido marcada El año pasado, perdiendo el Scudetto por las ventajas del Milan y las desventajas del Inter, pero los nerazzurri salvaron la temporada con la Copa de Italia y la Supercopa. Ganar te permite pensar en temporadas positivas en las que, quizás, no alcances el objetivo principal, que es el Scudetto este año. Ganar también te ayuda en el futuro. .

En esta complicada situación, Pioli puede, como ya sucedió, encontrar nuevas cartas. Nombre: De Ketelaere.

“No es una cuestión táctica, sino simplemente, es simplemente una forma de decir, es la parte más difícil, psicológica; si es suficiente para moverlo 5 metros a la derecha o a la izquierda, la cuestión ya está resuelta. El problema es de aclimatación. El chico sigue racionando el fútbol italiano y luchando por unirse a un grupo que ya había estado involucrado. Se le acusó de expectativas «excesivas» -creo que, por ejemplo, en comparación con Kaká-, pero las expectativas, cuando llegas a Milán como un jugador del Milan, tienes que demostrar que no solo tienes esa etiqueta. Tenemos muchos ejemplos. : Tonali no estuvo el primer año, hoy es indispensable. De Cutleri debe seguir ese tipo de camino, pero está el que tiene que hacerlo. Un cambio táctico te puede ayudar, pero su problema es el del planteamiento mental».

Segundo nombre: ¿Qué puede esperar Ibrahimovic a su regreso?

«Le espero en Champions. Ibra sorprendió a todos. Es lógico y legítimo que tengas dudas: es un jugador de 41 años que lleva 7-8 meses de baja, pero nos ha sorprendido tanto que yo esperar cualquier cosa. Ibra tiene tal clase y no me sorprendería si fuera Decisivo, de una manera diferente: jugando menos, en la cantidad correcta, pero permaneciendo mentalmente cerca del equipo. Ibra ya nos ha dado muchas lecciones en esto sentido.

¿Es este el mismo paso que quizás también debería dar Cristiano Ronaldo? Me refiero a ser un héroe de otra manera…

«Me cuesta imaginar a Ronaldo que, incluso en 2-3 años, pueda tener esta nueva conciencia de sí mismo porque tiene un ego tan desbordado que se convierte en egoísmo futbolístico. Ibra se ha transformado, no era así hace 10 años; esos Los que siguen al Milan lo saben: Ibra ha sabido llenar ese hueco que ha perdido con los años convirtiéndolo en algo para ofrecer a los demás. Y sus compañeros dicen: Ibra no juega, pero te hace ganar. Entonces, a ver una transformación similar a la de Cristiano Ronaldo».

Ibra en el campo, en Milán, Giroud hacía bastante a menudo…

“Necesita renovar de inmediato. De eso no hay duda. Es un jugador que ha sabido mejorar: hoy es tan resolutivo como en sus días en el Arsenal, central en el campo, pero mantiene el desinterés de un verdadero hombre de equipo tanto en y fuera del campo, mete goles y los hace marcar, se pone al servicio del equipo. Por lo que entiendo, el Milán no tiene dudas: ha encontrado un tesoro en el que no todos creían. El Giro encontró América en Milán. «

¿Es correcta la oferta del Milan de 7 millones por Leao?

“Sí, el Milan se ha comprometido, desde hace 3 años, y también lo estará con RedBird, una estrategia de gestión ligada a la sostenibilidad, no es un hábito, sino una necesidad, y los informes de los últimos días indican que algunos equipos no han entendido esto. Acepto totalmente la gestión del Milán. Debe ser Para que el aficionado esté contento porque esta sostenibilidad ha llevado a una reestructuración del club también a nivel deportivo: el Milán gana el Scudetto también porque tienen sus cuentas en orden y pueden mirar hacia el futuro con nuevas ganas. Hoy estos dos partidos no se pueden olvidar: dentro y fuera de la cancha Si no lo haces, no habrá El futuro y los hechos de estos días -repito- lo demuestran.

Milan está haciendo mucho para mantener a Liao, están haciendo sacrificios: Liao se convertirá merecidamente en el mejor pagado del equipo. Intentar ceñirse a las propuestas de los Clubes de la Premier es imposible, pero no es excusa, es una realidad; El Milán no puede competir con clubes que recaudan el doble. La estrategia de Maldini y Massara para Leao es correcta: centrarse en la motivación y hacerle entender, y lo entendió, que Milán es el mejor lugar para él en este momento; Entonces, si el AC Milan no logra crecer tan rápido como Leao en un par de años, probablemente el AC Milan no sea el mejor lugar para él. Lo que el Milán ofrece a Leao es una especie de acuerdo: el Milán le da a Leao lo que Leao puede ofrecer al Milán hoy. Si hoy se va al Real Madrid, se corre el riesgo de que juegue la Copa del Rey, mientras que el Milán le ofrece garantías técnicas. Desafortunadamente, la verdadera sustancia de las negociaciones es la multa: estos veinte millones a pagar son una roca y una idea en su mente; Si tenemos una multa del triple del salario ganado en un año, todos querremos que alguien nos ayude… Liao tiene toda la vida por delante y necesita un equipo que crea en él, y le ofrezca otras garantías técnicas . Los clubes no pueden darlo. La decisión es de él».

¿Qué tipo de confianza tienes en la renovación?

«Tengo confianza, y es la confianza que me llegó del Milán. No es fe ciega, porque todo el mundo sabe que el partido es largo y complicado. También creo que las experiencias de los que se han ido a cero en los últimos años (Donnarumma, Kessie) trae un pequeño tesoro… Es confianza, no optimismo, en el hecho de que Leao le haya dicho a sus compañeros que se siente bien en el Milán y que entiende que el Milán es donde mejor puede crecer. «El Milán puede ayudar hasta cierto punto, y encontrar una fórmula que apoye a Leao lo logra. Pensé… Es el verdadero obstáculo para la renovación, de lo contrario la renovación ya se habría producido».

Pero, ¿hay optimismo sobre la renovación de Ben Nasser?

«Con Bennacer se podría usar una fórmula un poco más optimista, pero no estamos ni cerca de terminar. Hay vacíos que llenar. Tomará algún tiempo, pero creo que podemos arreglarlo».

Mercado de enero: Adly puede irse, ¿se fue Ziyech?

«Ziyech no llegará: amamos al jugador, pero no llegará. Creo que Adly se quedará: la idea del Milan es darle más confianza».