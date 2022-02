EXCLUSIVA MN – Bisantis: «Así reaccionó Pioli al video de las manos de Udogie. Milan con el brazo del tenista»

MilanNews.it

© Foto de Daniel Mascolo

Giuseppe Besantiscomentarista «Todo el fútbol minuto a minuto»Le dijo a Radio Al-Rai, el desafío entre Milán y UdineseComentándolo y discutiéndolo exclusivamente en micrófonos. MilanNews.it.

El Milán, tras el empate en Salerno, empató decepcionantemente ante el Udinese.

«Fue una oportunidad perdida por parte del Milan, no la primera. El Milan perdió varios puntos con los equipos más pequeños, incluso si ninguno de los grandes equipos tuvo un gran momento de forma; tal vez jueguen mucho, tal vez haya demasiadas lesiones». De momento, el Milan espera mañana al Napoli. Hay un equilibrio de equilibrio en la Serie A y eso, al final, hace que sea más emocionante”.

El resultado, sin embargo, pesa el error en el gol de Udogie…

«Para el árbitro fue difícil de ver, pero para el VAR fue muy simple: la regla es clara y el gol de mano debe ser anulado. En el partido posterior, entrevisté primero a Pioli y antes de que comenzara la entrevista, el entrenador vio a Rossonero por Las fotos del primer tiempo del gol de Udogie conmigo presente.Viví en directo su reacción de enfado y decepción: «Es imposible que el VAR no haya visto una cosa así…».

Juzgar en general también fue pobre esta vez.

«Sí, la ventaja que no se le dio al Milan con Messias en la primera mitad es grande… Observo que muchos árbitros con experiencia de primera mano en la segunda división: en esta ronda, por ejemplo, Dufrey e Irati. Debe Se puede decir que Milán ha sufrido muchos errores este año: el caso de La Spezia fue emocionante, sucedió una vez, hace demasiado tiempo”.

¿Has visto al Milán sufrir algunas dificultades físicas?

«Se viene un poco del brazo del tenista. Pioli no estaba muy satisfecho con el desempeño del equipo: el Milán pudo haber ganado, pero también pudo haber perdido. Algunos jugadores clave demostraron al Milán que no está en su mejor momento, como Tonali; Liao fue acosado por los defensores» Rivales, así como algunos otros jugadores que tomaron un respiro. ¿Casey? Un digno discurso psicológico sobre él, entre otras cosas, los fanáticos ya no lo aprecian como antes. Incluso en Salerno y con Sampdoria, Milan lo hizo no rindió bien, pero quién sabe qué pasó en el derbi…»

…quién sabe lo que hay en el derbi?

«El Milán no da marcha atrás, como lo hizo en la Liga. El Inter tampoco pasa por un buen momento. Sin embargo, la Coppa Italia es otra cosa: es un derbi y será un partido sin expectativas claras. Quizás, en el Rossoneri, cambiaré 2-3 jugadores: habrá algo que hay que cambiar y algunos jugadores no están en su mejor momento físico. Ibrahimovic no se recupera, Sailemakers y Messias se alternan por derecha y vuelve Benaser. Pioli cambiará, pero con lo mismo marco.»