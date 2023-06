Ex oficial de inteligencia: Estados Unidos tiene naves extraterrestres: la Ultima Aura

(ANSA) – WASHINGTON, 13 de junio – Las afirmaciones de David Grosch, un ex oficial de inteligencia y veterano de la aviación de los EE. UU., de hecho ha rebautizado al «topo ovni», según el cual Estados Unidos tiene «naves extraterrestres».



En una entrevista con NewsNation, Grusch no ofreció evidencia y solo dijo que su información provenía de «varias fuentes», admitiendo que él mismo nunca había visto ninguna de estas naves espaciales. «He visto fotos y leído informes muy interesantes», dijo.



Según el exfuncionario, la existencia de «vehículos» o «naves espaciales» construidas por «inteligencia no humana» había sido mantenida en secreto por el gobierno estadounidense y habían «aterrizado o estrellado» en la Tierra. Grosh incluso afirmó que algunos de los vehículos contenían los cuerpos de los pilotos, que eran «muy grandes, como un campo de fútbol» y estaban hechos de «metal atómico muy extraño y pesado». El veterano de la aviación incluso llegó a declarar que existe «un acuerdo entre la administración estadounidense y los extraterrestres».



Si bien los comentarios de Grusch no tienen ningún respaldo de evidencia, se han vuelto virales en Internet y se han difundido en las redes sociales, y varios expertos respondieron al ex funcionario acusándolo de publicar afirmaciones basadas en «suposiciones ilógicas» y conclusiones de «novelas de ciencia ficción».



