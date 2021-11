Ex compositor pide «destruir» las copias ilegales de la música del juego

Como puede ver arriba, Marty O’Donnell – Ex compositor de Halo y Destiny Publica un video solicitándolo Destruyendo copias ilegales Componente de música de Destiny. ¿porque? Esta es una obligación legal resultante de su derrota en los tribunales contra Bungie.

De hecho, recordamos que en 2014, O’Donnel Con licencia de Bungie Ordenó la devolución de todos los activos relacionados con su trabajo en Destiny, incluida Music of the Spheres, la «música introductoria» creada por Paul McCartney. O’Donnel también se vio obligado a renunciar a sus acciones en Bungie, pero las devolvió en 2015 con base en un fallo judicial.

Aunque el compositor no tiene el derecho legal, Borradores de música subidos en línea y variantes de su trabajo titulado Destiny, incluido un álbum llamado Sketches for MotS. Bungie lo llevó a la corte y ganó, lo que lo obligó a pagar una multa de $ 100,000. Además, el tribunal lo obligó a realizar un video en el que el hombre debe explicar que no tiene derecho a compartir este material y que quien lo posea debe borrarlo y no compartirlo con nadie.

