Eventos sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2023

El fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2023, ¿qué podrás hacer en Canavese? A continuación se muestra una descripción general de los eventos más interesantes de nuestra región.

Agenda del fin de semana

Sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2023 – Volpiano

Todo está listo para la edición Debello Canepicano 2023. El evento, que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre, contará con participantes de toda Italia y Europa en la región de Volpiano. Las puertas de la Marquesa se abrirán el sábado 7 de octubre a las 13 horas, y para esta ocasión también estarán abiertos los bares de toda la zona de la Marquesa de Volpiano. Espectáculos, exposiciones, puestos, batallas, duelos… una programación muy rica para trasladarte en el tiempo a la Edad Media.

Sábado, 7 de octubre de 2023 – Serrier

La Fiesta de Otoño Ciriacese se inaugurará por todo lo alto el sábado 7 de octubre de 2023 con Formangiando, el evento íntegramente dedicado a los quesos y especialidades lácteas de nuestros valles (y más allá) y a todos los productos que combinan bien con el queso, como la miel, las mermeladas y más. Productos similares. La calle central, Via Vittorio Emanuele II, albergará comerciantes y expositores y los visitantes podrán “ir a cazar” delicias y especialidades, como la toma di lanzo, el más popular blu di lanzo, la toma del lait brusque o la cabra. Tomet, te mencionamos algunos tipos de queso que se pueden comprar en el centro de nuestra ciudad. También en Via Vittorio Emanuele, a las 16 horas, se podrán asistir a demostraciones de elaboración de queso. Pro Loco de Usseglio, frente a la Iglesia de San Giuseppe, ofrecerá un menú “todo queso” para el almuerzo.

Sábado, 7 de octubre de 2023 – San Maurizio Canavese

El Día de los Abuelos regresa en su tercera edición, con una valiosa presencia diaria para todas las familias. La cita es el sábado 7 de octubre a las 10 horas con una reunión en la escuela primaria Fratelli Baglero en Via Madonna della Neve 30. Esta iniciativa está organizada por el Instituto Comprensivo de San Maurizio en colaboración con el municipio. Una mañana con los nietos, un paseo alegre amenizado también por canciones, rimas infantiles y muchas sorpresas. La presencia de los padres también es bienvenida en una bonita ceremonia juntos, ya que recuerdan el valor de los abuelos con motivo de su ceremonia. Una hermosa oportunidad para estar juntos en alegría y diversión.

Del viernes 6 al domingo 8 de octubre de 2023 – Vaucluse

Desde hace 15 años, se ha convertido en una cita tradicional e ineludible del otoño, que atrae a un público numeroso y fiel a Valciucella. Se trata de la Fiesta de la Calabaza de Migliano, una aventura que comenzó en 2008, cuando se formó el grupo para promocionar el producto típico, muy cultivado en la ciudad. La cita es el viernes, a las 19 horas, con la inauguración del puesto de comida donde el protagonista será otro plato típico de la cocina local y piamontesa: la Bagna Caoda (reservas antes del jueves 5 en los números 340/4899613 o 349/3298113). El sábado, en el mismo lugar y a la misma hora, se servirán unos deliciosos agnolotti a base de calabaza, filetes de alla losa cocidos y salchichas al vino blanco, acompañados de ensalada mixta, pepperonata y toma. La Carema Street Band amenizará la velada a partir de las 21.30 horas. El acto central será el domingo 8, desde la mañana hasta las 9 de la mañana, cuando se activará la calle del centro con puestos de mercado de productos artesanales locales. A las 9.30 será posible participar en una excursión con la guía Zaira Boglino (reservas al 379/1552862). A las 10.30 horas comenzarán las actividades propuestas por CavalChiusella de Lugnacco (Val di Chy).

Del sábado 7 de octubre de 2023 – Ceresoli Reale

Nos espera un octubre interesante en el refugio de Massimo Mella en Ceresoli Reale, donde cada semana hay un evento enogastronómico con especialidades locales para disfrutar y mucha buena música. Empezamos el 7 de octubre con una cena de carne cocida y música de los años 60 y 70 con DiscoVintage; El día 14 del próximo mes, todo de tapas, con una selección única y deliciosa de la cocina de autor del Piamonte. El sábado 21 no sólo Bagna Cuda para degustar una serie de deliciosas actuaciones con la Reina de la cocina de Saboya, y finalmente el 28 de octubre terminaremos con «Royal Polenta» y más buena música con DiscoVintage. Todas las tardes comenzarán a las 19.45 horas y tendrás la oportunidad de pasar una agradable velada de otoño en el maravilloso entorno del lago Ceresole Reale y disfrutar de los sabores tradicionales.

Sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2023 – San Giorgio Canavese

Los ladrillos más famosos del mundo regresan a la conquista de San Giorgio en una nueva edición de la Brick Gallery, que este año celebra su décimo aniversario. He aquí un programa muy rico: el sábado 7 de octubre a las 10.30 horas se inaugurarán las zonas expositivas, a las 12.15 horas habrá un espectáculo de danza y vestuario con Eleonora Porzio y a las 13.30 horas el concierto de la banda sonora de Gremlins; A las 16.00 horas, al espectáculo en directo le sigue un encuentro con Andrea Beltramo y Laura Carosino, presentadores del programa de Rai TV «L’appello azzurro», luego el espectáculo de danza y, a las 17.30 horas, el espectáculo de artes marciales y sables de luz (de el universo «Star Wars») de Galaxy Blades; el primer día se cerrará a las 19.30 horas. El domingo 8 de octubre, la feria volverá a abrir a las 9 horas: entre las novedades del segundo día, el concierto de los Caballeros de Zadar a las 12 horas. mediodía, y por la tarde, desfile de disfraces y concurso, con espectáculo y presentación de todos los participantes a las 14.30 horas y entrega de premios a las 18. Como en años anteriores, la exposición propiamente dicha de construcciones Lego tendrá lugar en el interior del castillo. mientras que en el exterior será posible encontrar numerosos stands para maquetistas, dibujantes y juegos de mesa, fotógrafos aficionados y mucho más.

Domingo 8 de octubre de 2023 – Nole

El Festival Colores y Sabores de Otoño regresa el domingo 8 de octubre. El evento, organizado por el ayuntamiento, Pro Loco y las asociaciones, se viene celebrando desde hace varios años y está consiguiendo cada vez un mayor éxito, tanto de expositores como de participantes del público en general. Las inscripciones para participar en la jornada están actualmente abiertas. Los expositores pueden registrarse completando los formularios en el sitio web del Municipio de Noli. Los formularios deberán presentarse a más tardar el 29 de septiembre de las siguientes formas: por correo electrónico certificado a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] o en mano, llevando los documentos a la Oficina de Protocolo. Muchas novedades e iniciativas esperan al público en la edición 2023 del evento.

Domingo 8 de octubre de 2023 – Nole

Colores y sabores del otoño Vuelve la rica y tradicional feria organizada por el municipio de Noli en colaboración con Pro Loco y las asociaciones de la ciudad. El domingo 8 de octubre tendrá lugar el evento que se renueva desde hace muchos años con mayor éxito que nunca entre expositores y público. Aquí está el rico programa en el que los visitantes podrán participar el domingo 8 de octubre. El corte de listón se realizará a las 9:30 horas, marcando así la inauguración del evento. Que se prolongará durante todo el día, hasta las 19.30 horas. Las calles afectadas por los quioscos y atracciones que serán iluminados hoy serán la céntrica Piazza Vittorio Emanuele, Via XXIV Maggio, Via Genova, Via Divisi y Piazza Nolli Forum.

