Eventos para el sábado 26 y domingo 27 de agosto

Al final de la última semana de agosto, muchos están de regreso en la ciudad. Se acabaron las vacaciones y toca volver al trabajo y retomar la rutina romana. Pero el programa de eventos veraniegos no acaba en Roma, que, por el contrario, sigue repleta de fechas para todos los gustos. Así, los días 26 y 27 de agosto serán un fin de semana lleno de sabor, diversión, cultura y juegos.

Romana Estate 2023: programa de actos del 23 al 29 de agosto

Si no estás seguro de qué hacer este fin de semana de finales de agosto en Roma, aquí tienes 9 eventos que no te puedes perder el sábado 26 y domingo 27 de agosto:

Caldo de cerveza, 80 tipos de cerveza artesanal en Roma

Del 25 al 28 de agosto llega a Roma «Beerstock», el evento dedicado a la industria cervecera, en los 45.000 metros cuadrados de espacio verde del Appia Joy Park. Un festival dedicado a las cervezas artesanales, los conciertos y la comida callejera para un fin de semana de finales de verano que todavía tiene sabor festivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Telena en Ostia

Todo está listo para la 58ª edición del Festival Telena que tendrá lugar en el Borghetto dei Pescatore de Ostia del 22 al 27 de agosto. Los protagonistas, como en cada edición, son los espaguetis con caracoles, pero habrá otros platos a base de pescado local, elaborados según las tradiciones, actuaciones y música. Durante los seis días del festival también será posible asistir a festividades históricas y folclóricas, como la procesión de los barcos de pescadores con la Virgen «Stella Maris», desde el Canal Stagno hasta el muelle de Ostia. A la procesión seguirá la celebración del matrimonio entre los pescadores y el mar. Conciertos, actuaciones y exposiciones completarán la programación del Festival Telena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

pescado y vino

Desde Eataly Rome llega Fish & Wine, la cita para beber y cenar de la ciudad, en la tienda Ostiense de Piazzale 12 Ottobre, que estará abierta todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 24 horas. En los tres restaurantes Eataly puedes disfrutar de muchos platos de pescado y combinaciones que se suman al menú clásico. Todos los días será posible degustar platos elaborados para la ocasión y maridados con los mejores vinos locales. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Agosto low cost en Roma: qué hacer a precios reducidos en la ciudad

Noche a la luz de las velas en Valerano

Después de 3 años de ausencia debido a la emergencia del coronavirus, Candlelight Night regresa a Valerano. El sábado 26 de agosto se encenderán 100 velas y habrá 30 funciones, para una velada de verano inolvidable. Un viaje para descubrir un viaje artístico compuesto de sonidos, imágenes, luces y atmósfera mágica, con actuaciones en vivo, música, arte, pintura, instalaciones y mucha diversión. [TUTTE LE INFORMAZIONI

This is Wonderland

A Roma continua il successo di «This is Wonderland», la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur per tutta l’estate. Un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19 alle 2 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Lo que siento no lo sé”, Pierpaolo Splon en el Teatro Torre Bella Monaca

El sábado 26 de agosto, en el teatro Tor Bella Monaca, Pierpaolo Spollon será el protagonista de Quel che prova dir not so. Un espectáculo de Matteo Monforte y Pierpaolo Splon, dirigido por Mauro Lamanna y Stefano Francione Produzione. Pierpaolo, hijo de padre comisario de policía y madre secretaria del ejército italiano, contará en el escenario, a través de un monólogo divertido y autocrítico, cuáles fueron sus turbulentas relaciones con las emociones, desde la infancia hasta la actualidad. día. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de las nueces

Vuelve a Caprarola la esperada Fiesta de la Avellana. La 67ª edición del evento se celebrará del 25 de agosto al 1 de septiembre. Será un calendario intenso de eventos, con el programa – entre momentos de gusto, folclore y entretenimiento – del espectáculo presentado por los artistas de la Compagnia dei Folli (26 de agosto). Y los días 27 de agosto y 1 de septiembre se realizarán grandes actuaciones de carrozas populares. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circeo de Vino

Del 26 al 27 de agosto llega a Circeo un gran evento centrado en el mundo del vino. Circeo diVino se celebrará el sábado 26 y domingo 27 de agosto de 2023, de 18 a 23 horas, en el histórico pueblo de San Felice Circeo, entre los edificios del Palazzo Baronale, la Torre dei Templari y el parque Vigna la Corte. . Habrá mesas de degustación, clases magistrales, degustaciones de vino y comida, pero también demostraciones de cocina y eventos artísticos. Mucha buena bebida y buena comida. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lucila en Zoomarine

El 27 de agosto llega a Zoomarine Lucila, amiga de todos los niños y niñas. Su espectáculo siempre está lleno de energía, diversión y emoción para toda la familia. Sus alegres canciones te transportarán a una edad temprana en poco tiempo, y los niños, que todos la conocen, podrán bailarla en el patio de recreo con Lucilla. Al final del espectáculo, Lucila se reunirá con todos sus jóvenes fans para una sesión de fotos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]