Eurovisión 2024, Amedeo Mengi fuera de control: cómo Angelina Mango lo aplasta

Uno muy salvaje Amedeo Mengila persona que dedicó duros comentarios aEurovisión 2024La prueba de canto ganada por los suizos nemoorgullosamente «no binario».

Como se mencionó anteriormente, el cantautor italiano se ha dejado llevar en las redes sociales. Donde, objetivamente, dispararon bastante bien. «Traté de seguirlo hasta el final pero no pude», dijo, refiriéndose al Festival de la Canción de Eurovisión. Y nuevamente: “No fue un festival europeo; Era Sodoma y Gomorra.. De hecho, ganó una suiza que vestía falda, y ese es el caso ahora. ¿música? nada. Muchas luces, muchos colores, muchos disfraces. Es música para ser vista, no escuchada. Incluso hubo alguien que cantó completamente desnudo. ¿Pero no era un continente cristiano?”, se pregunta retóricamente Amedeo Mengi.

Y añade muy estrechamente: «Seamos claros, definitivamente no soy un fanático. El hecho de la homosexualidad no tiene ningún efecto en mí, y mucho menos a quién le importa». ¿Cuándo mira un artista estas cosas?Sin embargo, no tiene por qué ser una situación ideal para realizar el trabajo. Es decir, para cantar las canciones, ¿alguien tiene que caminar como el que cantaba con el pene afuera?”, agregó, todavía señalando a Nemo.

Pero el incontenible Amedeo Mengi también lo sacó de allí Angelina MangoRepresenta a Italia tras ganar San Remo 2024 con aburrido. “Ella quedó en séptimo lugar, creo, bueno, También me parece mucho más de lo que podría haber sido.Entonces los elogios y la comparación con Rita Pavoni y luego otra crítica: “Pero La noia, che noi”, concluye su historia real Amedeo Mengi.