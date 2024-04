Europa League: Roma-Milán y Atalanta-Liverpool en el campo a las 21 horas Retransmisión en directo – Fútbol

Partido de Roma, Milán, Atalanta y Liverpool en directo en el campo a las 21 horas

“Es uno de los partidos más importantes, si no el más importante, de la historia del Atalanta: pero estas son todas las cosas que dices en vísperas del partido. Hay que saber aislarse de estas consideraciones durante el partido. fósforo.» Así lo hizo Gian Piero Gasperini en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League del Atalanta contra el Liverpool en Bérgamo.

“Tenemos que jugar como si no hubiéramos ganado 3-0 en el partido de ida, sabiendo que tenemos que conseguir un resultado y que el rival puede ser derrotado – continúa el técnico nerazzurri -. Estamos contentos de jugar un partido como este. .” “Valioso frente a nuestra afición, en un estadio que está tomando su forma definitiva, aunque nadie pueda sentarse todavía en la Curva Sud: el marco es importante”.

Gasperini apuesta todo por la mentalidad de su equipo: «Para nosotros perder es inaceptable y en la Europa League de este año nunca hemos perdido: salimos al campo como si tuviéramos que asegurar la clasificación contra un equipo al que hay que derrotar a cualquier precio. » Explicó: «Estamos presentes en las tres competiciones, incluida la Copa de Italia, con el partido de vuelta de las semifinales el día 24 contra la Fiorentina. Tenemos un gran espíritu, mucha ilusión y también calidad, ya que sabemos marcar goles». La semana pasada ganamos a un equipo con equipo local, con una identidad fuerte y un gran valor, y hace tiempo que no caemos y somos los primeros en la Premier League inglesa”.

Por último, una crítica que parece dirigida a la Juventus sin nombrarla, en relación con los rumores de traspasos de los jugadores más destacados del Atalanta: «Koopmeinerz juega en el Atalanta y además lo hace muy bien. En este período de la temporada hay clubes fuera de las copas. » Es más fácil que estos rumores salgan a la luz – concluye Gasperini – tal vez alguien se pregunte si es injusto que el Atalanta juegue las semifinales.

Vuelta: “El Milán tiene medios para ganar en Roma”



Luego ganaron el único trofeo internacional, la Europa League, que faltaba en su historia. El objetivo de Stefano Pioli para el Milan está claro, pero los rossoneri tendrán que remontar un déficit de 0-1 en el partido de ida que sufrió la Roma con Daniele De Rossi. Un partido que representa un cruce fundamental, un punto de inflexión no sólo en la temporada, sino que, con el derbi del próximo lunes, podría escribir el futuro del técnico. El técnico rossoneri debe borrar la mediocre actuación del partido de ida, símbolo de la temporada de la corriente alterna en la que el Milán ha visto días “ardientes” y momentos decididamente menos emocionantes. Sin embargo, Pioli está convencido de que los rossoneri aprovecharán su oportunidad de clasificarse en el Stadio Olimpico. «Tengo confianza en el equipo porque tiene los medios para ganar. Para ganar tenemos que defender bien y sufrir cuando sea necesario. Entreno a un equipo maduro y responsable, y ellos saben interpretar estos partidos. No es así. Un partido excepcional». “No nos quitó nada en el partido de ida, tenemos que jugarlo y ganarlo”, afirmó el técnico rossoneri. Responde a De Rossi, que habló sobre el último recurso, mencionando que “Sí, con respecto al partido de mañana y poder pasar a semifinales, lo es, pero jugaremos la Liga de Campeones el año que viene y mañana. » «Haremos lo mejor que podamos, siempre habrá críticas, somos los mismos que llegaron a las semifinales de la Liga de Campeones. El talento de Rafael Leao, la estrella rossoneri que ha sido criticada en los últimos partidos y está listo para liderar los suyos». equipo hacia la que podría ser la 50ª copa de la historia de los rossoneri, que se alzará bajo el cielo de Dublín el próximo año, tendrá que inclinar la balanza a favor de los rossoneri el 22 de mayo. Por su parte, el portugués no se esconde detrás de admitiendo que el partido en el Olímpico es como “la final. Jugamos para el Milán; Si jugamos bien, nosotros, los futbolistas, el entrenador y todos los que trabajamos aquí estamos contentos. Nuestro objetivo es ganar esta competición y, si lo logramos, todos estaremos contentos. En Milán, nuestra afición quiere ganar. Pero con Dybala no hay desafío porque «los dos somos fuertes. Él es muy fuerte, me gusta y estoy feliz de verlo jugar porque hace cosas diferentes. En el fútbol moderno hay pocos como él, es un lindo jugador». persona.» Después del partido me dio su camiseta y muchos consejos”. Un partido interno o externo en el que Pioli no tendrá margen de error. Por eso también no podemos pensar todavía en el derbi y en el deseo de posponer la celebración de la Liga italiana por parte del Inter; No hay rotaciones, por lo que entrarán los mejores al campo con Maigne recuperando el gol tras ser descartado ante el Sassuolo por precaución, y una defensa en la que la única votación queda entre Gabia y Thiao sobre quién acompañará a Tomori. Bennacer y Reynders en el medio, y el trío de Pulisic, Loftus-Cheek y Liao ayudan a Giroud. Así, un clásico de Milán para Pioli, que espera vivir una de las grandes noches europeas para no despedirse del sueño de conquistar su primer título -como entrenador- fuera de las fronteras italianas.

