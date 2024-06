Euro 2024, Modric arremete contra el árbitro: “No sé de dónde sacó 8 minutos de descuento”.

Croacia estuvo a punto de clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa 2024, y el árbitro Danny McLean contó ocho minutos de tiempo de descuento, lo que muchos no entendieron. En el minuto ocho, Mattia Zaccagni anotó el gol del empate para los italianos. Es comprensible que el croata criticara al árbitro holandés tras el partido.

“No merecíamos encajar este gol. No sé El árbitro concedió ocho minutos de descuento«, anunció Luka Modric, molesto, en la televisión croata tras el pitido final. En la segunda parte no hubo interrupciones por lesiones: “El fútbol puede ser cruel y hoy lo hemos demostradoDijo Modric con lágrimas en los ojos.

Stanisic y Modric están molestos: “Nos abuchearon”

Las posibilidades de clasificación para los octavos de final son ahora “escasas” para los croatas: “Todo nos va en contra en esta Eurocopa«, añadió Modric, que probablemente disputó su último partido oficial con la selección croata.

Josip Stanisic también se sumó a las críticas al árbitro: “No sé qué le pasó a este árbitro. Nos delató con todo, cada llamada fue un error. No sé si vio el partido de ayer o no. Recibió ocho minutos de prórroga. No hubo nada durante el partido que pudiera justificar esto«.